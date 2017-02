Kultur Schwandorf

Das Duo "Burstein & Legnani" tritt am Sonntag in der Spitalkirche auf. Ariana Burstein (Cello) und Roberto Legnani (Gitarre) spielten bei ihrem neuen Programm einen Mix von Klassik bis Weltmusik sowie Eigenkompositionen. Zur Aufführung kommen Meisterwerke unter anderem von Isaac Albéniz, Gaspar Sanz, Turlough O'Carolan, Enrique Granados und eine Arrangement-Auswahl beliebter irisch-keltischer, spanischer, osteuropäischer und lateinamerikanischer Musik.

Im harmonischen Dialog mit den Kulturen verschmelzen die verschiedenen Epochen und Genres und führen das Publikum in eine magische Welt der Klänge. Leidenschaftliche Melodien, pulsierende Rhythmen und alte Stilelemente erklingen in einem neuen Gewand: Musik aus dem maurischen Mittelalter, hinführend ins 21. Jahrhundert, mit fließenden Grenzen zwischen abendländischer, orientalischer, asiatischer und jüdischer Kultur. Zeugnisse hoher Instrumentenbaukunst sind das von Konrad Stoll gebaute Cello und die preisgekrönte Hopf-Gitarre "La Portentosa". Los geht es am 19. März um 17 Uhr. Eintrittskarten gibt es an der Konzertkasse ab 16.30 Uhr. Außerdem verlost unsere Zeitung 3x2 Karten.