Kultur Schwandorf

27.04.2017

In einer Bilderausstellung zum Thema "Jubel - Trubel - Heiterkeit" darf der Moser Hias natürlich nicht fehlen. Der Kult-Musiker war ein beliebtes Fotomotiv. Einige Bilder von ihm und seiner Combo hängen derzeit an den Wänden im Rathaus.

Das 20. Bürgerfest am zweiten Juli-Wochenende nimmt Stadtarchivar Josef Fischer zum Anlass für die Ausstellung, die bis Ende September im Rathaus zu sehen ist. Bei der sehr gut besuchten Eröffnung am Dienstag spielten die Kreuzberg-Musikanten. Die fotografische Rückblende erinnert in über 100 Bildern auf drei Rathaus-Etagen an die "Kultur des Feierns" in Schwandorf.Die meisten Fotos zeigen Ausschnitte aus den vergangenen Bürgerfesten. Es sind aber auch viele Bilder von Kirchen- und Trachtenfesten, von den großen Faschingsbällen und der Fronberger Kirwa darunter. Josef Fischer dachte bei der Auswahl auch an die Ortsteile.Der Archivar hat auf den Fundus des Stadtarchivs zurückgegriffen, aber auch Bilder von Privatleuten erhalten. Die Fotos stammen von 15 Fotografen.