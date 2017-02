Kultur Schwandorf

Ein geschlachtetes Schaf in Bronze, Menschenrücken und Hochhaus-Haufen: Das Oberpfälzer Künstlerhaus stellt in Schwandorf wieder die Neuerwerbungen der Kunstsammlung des Bezirks vor. Im Mittelpunkt stehen die Werke von vier Künstlern.

Nicht nur die Landschaft

Besondere Förderung

"Ohne Kohlenstoff gibt es kein Leben. Und Kohlenstoff wird aus dem Inneren eines Sternes geformt", sagt die Künstlerin Eveline Kooijman. Deshalb stammen wir alle von den Sternen ab, denn unser Körper besteht zu großen Teilen aus Kohlenstoff. Diese wissenschaftliche Erkenntnis beginnt mit dem Urknall. Die im niederländischen Dordrecht geborene Künstlerin lebt seit einigen Jahren in Regensburg. Sie beschäftigt sich in ihren Arbeiten nicht nur mit Fotografie. Es geht ihr auch um Wissenschaft und Geschichte. Beides versucht sie bildnerisch wiederzugeben.Ihre Arbeiten sind zwar auf den ersten Blick ästhetisch ansprechend, bedürfen dabei aber durchaus einer Gebrauchsanweisung. Um den Sternenstaub im Menschen zu finden hat sie etwa Rücken fotografiert und deren Muttermale zu ganz persönlichen Sternbildern verbunden. "Man kann nicht sagen, ich fotografiere nur eine Landschaft oder einen Menschen", erklärt die Künstlerin.Die Arbeiten sind ab Sonntag im Oberpfälzer Künstlerhaus in Schwandorf zu sehen. Wie jedes Jahr präsentiert dort die "Sammlung Bezirk Oberpfalz" eine Auswahl von Kunstwerken. Die Bilder Eveline Kooijmans gehören zu den Neuerwerbungen, die besonders hervorgehoben werden.Außer der Fotografin sind es diesmal drei weitere Künstler, deren Arbeiten für die Sammlung des Bezirks gekauft wurden: Alois Achatz aus Regenstauf sowie Rudolf Koller und Hans Lankes aus Regensburg.Hans Lankes ist im Oberpfälzer Künstlerhaus von einer Einzelschau bekannt. Seine nun vertretenen Messerschnitte zeigen einen Menschen mit Vogel und eine Anhäufung von Hochhäusern. Beides Motive, die bereits in der Ausstellung des Künstlers vor gut zwei Jahren zu sehen waren. Die beiden Arbeiten stellen Hans Lankes in seiner ursprünglichen Sprache vor - und zwar bevor er begann, mit der Farbe zu experimentieren: Schwarz auf Weiß und mit einem leichten Flimmern, vor allem bei den Häusern. Die Bewegung in den Bildern wird hervorgerufen durch die leichten Schatten, die die übereinander gelegten Papierschichten werfen.Sozusagen "ausgeschnittene Architektur" hat sich auch Alois Achatz zum Thema genommen. Eine seiner Photogravuren zeigt eine Scheune, von der er den gesamten Hintergrund weggenommen hat. Anders als bei der Fotografie, die der Ursprung der Arbeit war, sind auf dem Bild nun aber die Spuren der handwerklichen Veränderung sichtbar geblieben.Rudolf Koller beschäftigt sich in seinen Arbeiten traditionell mit Mensch und Tier und deren gegenseitigem Wechselspiel. Das abgeschlachtete Schaf aus Bronze, das in Schwandorf wie ein toter Käfer mit abgestreckten Beinen auf dem Rücken liegt, wirft dabei kein positives Bild auf den Menschen. Zu der Plastik hat sich der Künstler bei Studienaufenthalten im Schlachthof inspirieren lassen.Alle vier Künstler stehen für die Förderung des Bezirks Oberpfalz im kulturellen Bereich. Mehr als 130 Arbeiten von über 80 Künstlern sind mittlerweile in der "Sammlung Bezirk Oberpfalz" vertreten. Die Ausstellung, die diesen Sonntag im Oberpfälzer Künstlerhaus eröffnet wird, gibt einen alljährlichen Einblick in die Sammlung.