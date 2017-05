Kultur Schwandorf

01.05.2017

0 01.05.2017

Von Clemens Hösamer

Schwandorf. Dominik Mahnig lässt das dünne Holz wie eine Reitgerte durch die Luft pfeifen, darüber singt der Bass von Stefan Schönegg im Flageolett. Simon Nabatov sitzt am Piano, hört und sieht seinen Kollegen lächelnd zu, um dann einen seiner perfekt perlenden Läufe über die Steinway-Tasten zu jagen. "Fill in the Blanks", die Leerstellen füllt das Nabatov-Trio am Donnerstag im Oberpfälzer Künstlerhaus nicht nur mit überraschenden Klängen, sondern auch mit souligem Groove aus der Feder des 58-jährigen Pianisten.Da klingt die klassische Ausbildung des in Moskau geborenen und 1979 in die USA emigrierten Nabatov ebenso durch wie seine Liebe zur brasilianischen Musik, die er vor den leider nur spärlich besetzten Zuschauerreihen gesteht. Die Terzen eines Capoeira geben das Gerüst vor, das die drei mal verspielt, mal "voll auf die Zwölf", aber immer virtuos und genau zu einem 20-minütigen Genuss ausbauen. Das zaubert nicht nur Nabatov ein Lächeln ins Gesicht. Er hat mit vielen Großen der Jazz-Welt zusammengespielt, parallel in den 1990er Jahren als erstes "Nabatov-Trio" mit New Yorker Kollegen. Seit 1989 lebt Nabatov auch in Köln, tauchte in die Szene ein. Und fand dort, nach längerem Verzicht auf ein klassisches Trio, mit Schönegg und Mahnig junge, kreative Musiker. Ein Glücksfall. Mit "Picking Order" erschien 2016 eine CD mit Stücken, die Nabatov für die neue Dreierbesetzung geschrieben hat. Der Pianist sprüht geradezu diebisch vor Spielfreude, egal, ob bei rasanten Läufen, stampfenden Rhythmen oder in sehr leisen Momenten. Die beiden Kollegen lassen sich da gerne anstecken im Künstlerhaus, mit dem Virus freier Improvisation sind sie ohnehin infiziert. Aber da ist nichts Beliebiges, auch nicht, wenn bei Mahnig die Erdnussdose klappert, ein demolierter Tischtennisball knackt oder ein Messing-Aschenbecher als Glocke herhalten muss. Das passt in die Geschichten, die Nabatov in seinen Stücken erzählt, wie im impressionistischen "The Lake", das an einen moorig schwarzen, schier grundlos tiefen See in Estland entführt. Da ist die Furcht zu spüren, die Nabatov als Kind auf einer Urlaubsreise an diesem See empfunden hat, schrill und grell. Wenige Takte und eine Kadenz später liegt das Wasser wieder wie ein Spiegel da, friedlich.Überhaupt, Kadenzen, besonders die falschen mitten im Stück: Nabatov setzt sie oft als Stilmittel ein, kokettiert auch damit, sei's drum: Perfekt hingelegt wie in "Growing a Soul Patch" sorgen sie für Spannung, die, wie hier, Schönegg in die nächste Groove-Bahn lenkt. Der Bassist lässt seinen Fünfsaiter auch schon mal mit dem Bogen knurren, dass der Parkettboden zittert. Neben Nabatovs wuchtigem Spiel stets präsent zu sein, das schafft Schönegg mit lässiger Bravour. Vielleicht der Höhepunkt des Konzerts, den das Trio mit einer Hommage an Thelonious Monk beschließt: "Pannonica". Ein Genuss wie der ganze Abend.