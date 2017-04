Kultur Schwandorf

27.04.2017

Die Theatergruppe der FOS/BOS Schwandorf heißt "Spieltriebe" und hat sich in diesem Jahr einem Klassiker der Kinderliteratur gewidmet: den Geschichten aus dem "Struwwelpeter". Die Truppe hat diese mit eigenen Texten und Ideen aktualisiert. Daraus entstand: "Struwwelpeter reloaded!". Premiere ist am Dienstag.

Das bekannte Bilderbuch des Frankfurter Arztes und Psychiaters Heinrich Hoffmann stammt aus dem Jahr 1845 und enthält mehrere Geschichten, in denen (meist) Kinder nach (angeblichem) Fehlverhalten drastische Folgen erleiden. Im Mittelpunkt der Inszenierung der FOS/BOS-Theatergruppe stehen nun aber nicht mehr die Kinder, sondern die Jugendlichen mit ihren Themen und Problemen, denen sie meist täglich begegnen: Ausgrenzung, Unterdrückung, Drogen, soziale Netzwerke, Magersucht.Premiere und einzige Abendvorstellung ist am Dienstag, 2. Mai, in der neuen Aula des Beruflichen Schulzentrums Schwandorf an der Glätzlstraße um 19.30 Uhr. Die Aufführung ist öffentlich.