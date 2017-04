Kultur Schwandorf

28.04.2017

Schöne, abwechslungsreiche Stücke, dazu die entsprechende Begeisterung bei den jungen Musikern: Das Frühjahrskonzert des Carl-Friedrich-Gauß-Gymnasiums am Donnerstag bereitete den Gästen einen ansprechenden Abend.

Vivaldi-Konzert

Concert-Band trumpft auf

Die beiden Eröffnungsstücke zeigten eine schön gelungene Verbundenheit: "Die lustigen Quertreiber" der Naabwerkstätten musizierten zusammen mit Instrumentalisten der Schule einmal von Peter Maffay "Nessaja" in einfühlsamer Manier und von J. Dixon/B. Ross "Lollipop", ein lebhaft vorbeigleitendes Musikstück. Agnes Meier leitete stets angemessen. Dass die Musiker der Naabwerkstätten mit Gymnasiasten gemeinsam etwas interpretieren, ist eine Tradition, die beiden Institutionen nützt. Die Moderatoren Jule Ulrych und Leonard Larisch (beide in Q 12) führten in diese und die folgenden Musiknummern des Abends tadellos ein, nachdem schon der Schulleiter Dr. Johannes Werner die Anwesenden begrüßt hatte.Der Unterstufenchor setzte jedenfalls das Programm mit der optimistisch klingenden Aufforderung "Nur noch kurz die Welt retten" von T. Benzko und den dahinhuschenden "Lila Wolken" von M. Laciny fort. Am Klavier begleitete Gabriele Lehminger, Studienrätin Maria Schmitt dirigierte. Beide agierten tadellos. Eine berühmte bayerische Identifikationsnummer setzte das Programm fort: Von Konrad Max Kunz erklang die "Bayernhymne" in abgerundet gestalteter Tonfülle des Blechbläserensembles. Dann ein Hinweis auf die ganze Welt: "We are the world" von Michael Jackson/Lionel Richie ertönte in voll engagiertem Vortrag des Kammerchores der Oberstufe. Begleitung und Dirigat vollzogen wieder Schmitt und Lehminger.Der langsame Mittelsatz aus einem Barock-Konzert von Antonio Vivaldi führte in eine musikalisch ganz andere Welt. Das "Largo" aus dem Konzert g-moll für zwei Violoncelli und Streicher (F.III n.2) trugen Hannah von Glasow (Q 12) und Julia Wagner (10 d) zusammen mit der Klavierbegleiterin Oberstudienrätin Stefanie Jehl eindrucksvoll vor. Dann kam der Mittel- und Oberstufenchor auf das Podium und besang die Modalitäten der Liebe. Einmal "Can't help falling in love" von G. D. Weiss, dann "Schluss machen" von G. Müller, schließlich "I'll be there" von H. Davis. Dabei wurde im Mittelstück die Aufforderung "Wir müssen dringend mal reden" mit stampfenden Füßen und Händeklatschen intensiviert. Auch hier war Maria Schmitt eine sichere Leiterin der 16 Mädchen und 4 Jungen, die den Chor bildeten. Einen wahren "Gassenhauer" der Musikgeschichte nahm sich das Streichorchester - bestehend aus einem Jungen und 14 Mädchen - vor. Sie spielten von Wolfgang Amadeus Mozart aus "Eine kleine Nachtmusik" KV 525 das einleitende "Allegro" rasant und in diszipliniertem Zusammenklang. Stefanie Jehl dirigierte, Gabriele Lehminger saß am Klavier. Schließlich übernahmen die Lehrer die Bühne: Der Lehrerchor gestaltete voller Begeisterung "Give me wings" von D. Sprunger in lebhaft engagiertem Tonfall. Stefanie Jehl gab am Klavier die tonale Sicherheit.Den Schlusspunkt setzte die Concert Band mit dem Titelthema der "Muppet Show" von S. Potti/J. Henson, gefolgt vom getragenen "Halleluja" von Leonard Cohen und dem "Pokemon-Theme" von T. Loeffler/J. Siegler in jeweils angemessener Spielweise. Stefanie Jehl leitete als Dirigentin die schwungvolle Darstellung, Julius Horsch (Q 12) spielte Klavier, Kilian Fleischmann (9 d) und Maximilian Rauch (Q 11) betätigten das Schlagzeug. Ein absolut gelungener Musikabend in der Tradition, wie sie das Carl-Friedrich-Gauß-Gymnasium erfolgreich pflegt.