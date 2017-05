Kultur Schwandorf

17.05.2017

17.05.2017

"Nur Nuhr" heißt das Programm, mit dem Kabarettist Dieter Nuhr am Freitag, 19. Mai, in der Oberpfalzhalle gastiert. An der Abendkasse (ab 19 Uhr) wird es noch Restkarten zum Preis von 30 Euro geben, teilte der Veranstalter mit.

Der Grenzgänger zwischen Kabarett und Comedy Dieter Nuhr gilt derzeit als erfolgreichster Vertreter des Genres. Er ist Performer, Schriftsteller, Weltreisender, Philosoph und Künstler. In der Evolution des Humors ist er die Verbindung zwischen Kabarett und Comedy: Er ist schlau und lustig, einer der seine Texte selber schreibt, weil er über eigene Gedanken verfügt."Nur Nuhr: Selten gab ein Programmtitel so exakt wieder, was es auf der Bühne zu sehen gibt. Keine Pyrotechnik, keine Tänzerinnen, kein billigen Effekte. Ein Mann, ein Mikrofon. Nuhr mit Worten bringt der Meister der entspannten Pointe sein Publikum an die Scherzgrenze und von dort aus in heitere Ekstase", heißt es in der Ankündigung zu dem Auftritt. Nuhr beweise, dass Multitasking möglich ist: Lachen und denken gleichzeitig.