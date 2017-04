Kultur Schwandorf

Mutter Nadine pflanzte für ihren vier Monate alten Sohn Matteo eine Rotbuche. Unterstützt vom dreijährigen Quirin, der trotz des schlechten Wetters mit in den Wald gekommen war. Sein kleiner Bruder schlief dagegen im Kinderwagen.

Die Rotbuche kann 45 Meter hoch und bis zu 500 Jahre alt werden , informierte Forstamtsrat Dieter Ernst die Eltern, die am Mittwoch bei nasskaltem Wetter auf den Weinberg gekommen waren. Oberbürgermeister Andreas Feller hatte zuvor die dritte Auflage der "Baumpflanzaktion für Neugeborene" eröffnet. Die Idee dazu hatte der Landschaftsgärtner Jochen Surel, der dem zunehmenden "Landfraß" entgegenwirken will.135 Eltern hatte die Stadt angeschrieben, 48 nahmen die Einladung an. Schilder mit den Vornamen der Kinder befinden sich an einer Baumstele am Rande des Pflanzgebietes. Forstamtsrat Dieter Ernst unterstützt die Aktion, die einen Beitrag zur Waldverjüngung leiste. Bei den ersten beiden Aktionen hatte er sich für die Douglasie entschieden, diesmal wählte er Rotbuchen. Die Pflanzaktion war für die Eltern wieder kostenlos. Die nächste ist für den Herbst geplant.