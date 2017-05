Kultur Schwandorf

07.05.2017

Bereits zum dritten Mal trat die kanadische Musikerin Melanie Dekker im Felsenkeller auf. Die attraktive Mitvierzigerin hatte das Publikum im Nu für sich eingenommen und so entwickelte sich ein ungemein poetischer Abend mit vielen Balladen, jeder Menge amüsanter Anekdoten zwischen den Stücken und einer gut gelaunten Entertainerin, die mit minutenlangem Schlussapplaus verabschiedet wurde.

Als "Felsenkeller Friday" hatte Dekker ihr Konzert angekündigt und ihrer Vorfreude mit den Worten "I am back to the incredible Felsenkeller" Ausdruck verliehen. Zurück also im "unglaublichen Felsenkeller" zeigte die Singer/Songwriterin ein breites Spektrum ihres großen Repertoires, das zuletzt auf der Live-CD "Lekker, eh" dokumentiert wurde. Der Titel des Albums deutet darauf hin, dass Melanie Dekker holländische Wurzeln hat. Für sie ist es eine Freude, in Europa aufzutreten, wobei sie zahlreiche Konzerte in Deutschland gibt. Und Schwandorf steht dabei immer wieder auf der Auftrittsliste - so auch auf der aktuellen Tour, bei der sie von zwei Profis begleitet wird: dem Percussionisten Elliot Polsky und dem Keyboarder Sven Rowoldt. Felsenkeller-Impressario Hans-Werner Robold wies auch darauf hin, dass Melanie Dekker am 25. Juni bei einem Openair vor Bryan Adams spielen wird.Dekker ist ein Live-Phänomen. Seit ihrem Top-10-Hit "I said I" liebt die Vollblutmusikerin mit der markanten Tiefstimme auch Europas Bühnen, und mit weltweit 100 Konzerten jährlich bezeichnet sie sich selbst als "tourbesessen". Ihr Ziel bei jedem Auftritt sei "eine feurige Performance, die auch ein Stück weit emotional ist", wie sie im Gespräch verriet. Dekkers Ausstrahlung und ihr Enthusiasmus, mit denen sie ihre authentischen und eingängigen Songs präsentiert, machten ihr Konzert zu einer ebenso dynamischen wie sanften Abenteuerreise durch das Leben und die Liebe. Ihre Lieder sind auch Mutmacher, in Leidenschaft verpackt und mit Emotionen vorgetragen.In ihrer sehr einfühlsamen Ballade "Flowers" über eine scheiternde Beziehung taucht die Frage auf "Didn't know what went wrong" - er wusste nicht, was falsch gelaufen war. Für den Auftritt in Schwandorf gilt: Falsch gelaufen ist gar nichts, es war ein wunderbarer Abend, dem auch noch ein oder zwei Zugaben gutgetan hätten. Aber Mela, die bis dahin schon zwei Stunden auf der Bühne stand, winkte freundlich ab und nahm enthusiastischen Beifall mit. An dem gemessen wird sie bestimmt auch ein viertes Mal im "incredible Felsenkeller" gastieren.