Heute Ausscheidung in der Stadtbibliothek

Kultur Schwandorf

13.02.2017

Seit über 50 Jahren gibt es den Vorlesewettbewerb des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels. Das Motto lautet: Lesen macht Spaß. Dieser größte Schülerwettbewerb ermittelt jeweils in den sechsten Klassen die Schulsieger im Vorlesen. Die Ausscheidung auf der ersten Ebene erfolgte bereits vor Weihnachten. Schon traditionell übernimmt die Stadtbibliothek Schwandorf dann die Ausrichtung des Wettbewerbs auf der nächsten Ebene im Landkreis.

Am heutigen Dienstag, 14. Februar, ist es wieder soweit, wenn um 14 Uhr neun Schulsieger aus dem nördlichen und westlichen Landkreis Schwandorf der Jury stellen, um im Vorlesen den Kreissieger zu ermitteln. Neben einem bekannten Text, den die Teilnehmer selbst ausgewählt haben, bekommen sie einen unbekannten Text vorgelegt. Der Sieger qualifiziert sich schließlich für den Bezirksentscheid. Nach einem Landesentscheid wird im Mai in Frankfurt am Main der Bundessieger ermittelt. Zur heutigen Veranstaltung sind natürlich die Klassenkameraden der Vorleser und weitere Gäste gerne gesehen.