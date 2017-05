Kultur Schwandorf

26.05.2017

"A hard day's night". Hubert Treml macht daraus ein Liebeslied: "Ich hab geackert wie ein Hund. Dahoam hab ich mit dir viel Freid, weil i di so mag". Und die Zuschauer schnippen im Rhythmus des Beatles-Songs begeistert mit.

In der Revue "Hoppladi Hopplada" widmete sich das Kleinkunst-Duo Hubert Treml und Franz Schuier am Mittwoch im ausverkauften Sperl-Stadl den Songs der Liverpooler Pilzköpfe. Beatles-Hits auf Bayerisch, Ohrwürmer ohne Ende: Vom "Spiegelei" zur Melodie von "Yesterday" bis hin zum "bieslgelben Unterseeboot" zu "Yellow Submarine".Mundart-Autor Hubert Treml wirbt in seinen Zwischenbeiträgen für den Oberpfälzer Dialekt und stellt Verbindungen zum Englischen her. "Help - Hilf mir, wenn du kannst. Mir geit's niat goud", gibt der Nordoberpfälzer zu verstehen.Nach einer Christmette entstand einmal der Song: "Mir vier Boam sind die Beatles am Balkon, und als Georges, Ringo, Paul und John die Sensation". Dazu erzählt der Musikpoet die Geschichte von einem Beatles-Fan namens Binner Michl. "Er hod a Cord-Jacketerl o , mit lauter Beatles-Stickers dro". Dann die Frage an das Publikum: "Seid ihr bereit für unsere Wahnsinnbühnenshow?" Antwort auf Oberpfälzisch: "Frale" (freilich). "Fallt's halt in Ohnmacht für mi", fleht der Barde die Zuschauer in Erinnerung an die Beatle-Mania und die kreischenden Fans bei den Konzerten der "Fab Four" an. "When I'm sixty-four - Wirst du mi no braucha, wenn i 64 bin": Hubert Treml wird melancholisch. Die Gäste sind begeistert vom witzigen Musikkabarett im Rahmen der Konrad-Max-Kunz-Tage und nahmen gerne einen Tonträger mit nach Hause.