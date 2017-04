Kultur Schwandorf

25.04.2017

11

0 25.04.201711

Seit 29 Jahren unterstützt der "Förderverein Oberpfälzer Künstlerhaus" den internationalen Austausch von Malern, Bildhauern, Musikern und Schriftstellern und ermöglicht ihnen einen Aufenthalt im Künstlerhaus II in Schwandorf. Jetzt sind wieder neue Gäste eingezogen.

Staaten versenken

Sensible Seelen

Der Fronberger Architekt Andreas Hottner ist neuer Vorsitzender des Fördervereins mit derzeit 154 Mitgliedern. Gemeinsam mit der Leiterin des Künstlerhauses, Andrea Lamest, hieß er die ersten Gäste in diesem Jahr willkommen. Dagmar Subrtova ist zum ersten Mal in Schwandorf. Die Leiterin einer Prager Galerie beschäftigt sich mit Skulpturen, Objekten, Stoffen und Installationen und bestickt hier dunkelblauen Samt.Der Franzose Laurent Valera (bis Mitte Mai) nutzt das Wasser als Medium. Im "Hammergraben", einem Seitenarm der Naab, wird der studierte Bauingenieur Flaggen europäischer Staaten versenken und das dabei entstehende Licht- und Farbenspiel mit der Unterwasserkamera festhalten. Adrian Norvid (bis Ende Mai) ist 1959 in London geboren und lebt heute in Montreal (Kanada). Sein Material ist das Papier und seine Sprache der Humor. Davon konnten sich seine Künstlerkollegen beim Blick in sein Künstler-Tagebuch überzeugen. Norvid führt es während seines Aufenthaltes in Fronberg. Für das Künstlerhaus ist es der erste Austausch mit Kanada und dem Künstlerhaus in Quebec.Lamest meldet einen neuen Partner: Es ist ein Haus in Kiew. Die niederländische Fotografin Eveline Kooijman, die in Regensburg lebt, wird im Juni vier Wochen verbringen. Im Gegenzug erwarten die Oberpfälzer einen Gast aus der Ukraine. Das Projekt wird von der deutschen Botschaft in Kiew gefördert.Dem Vorsitzenden liegt die Weiterentwicklung des Künstleraustausches am Herzen. Der Architekt hat die Pläne für die Ateliers entworfen und die Erweiterungen konzipiert. Im November 2016 übernahm er auch den Vorsitz des Fördervereins: "Wir leben von den Mitgliedsbeiträgen und Spenden". Der Verein sei vor allem auf die "Premium-Mitglieder" angewiesen, die sich mit größeren Beträgen beteiligen. Derzeit bringen sich sieben dieser Sponsoren in die Förderung der Kunst ein. Mit Beträgen zwischen 1500 und 3000 Euro. "Künstler sind sensible Menschen", weiß Hottner. Das Konzept des Zusammenlebens hat sich bewährt: Die Gäste kochen und wohnen zusammen, haben aber genügend Freiräume, um sich zurückzuziehen und ungestört zu arbeiten. Diese Einschätzung teilen auch die Künstler, die schon viele Auslandsaufenthalte in großen Städten hinter sich haben, sich aber gerade in dieser "ländlichen Idylle" wohlfühlen.Weitere Informationen: