09.05.2017

Rund hundert Sänger und 40 Orchestermusiker werden am 27. Mai um 19.30 Uhr in der Oberpfalzhalle das Werk von Johannes Brahms "Ein deutsches Requiem" zur Aufführung bringen. Es handelt sich um eine von neun Veranstaltungen im Rahmen der Konrad-Max-Kunz-Tage.

Bei diesem Konzert treten erstmals die vom Kirchenmusiker Wolfgang Kraus geleiteten Chöre gemeinsam auf. Der Oratorienchor Schwandorf, der Kirchenchor Mariä Himmelfahrt Furth im Wald und der Chor des Collegium musicum Regensburg. Die Chöre werden begleitet vom "Orchester der Konrad-Max-Kunz-Tage", das eigens für dieses Konzert zusammengestellt wird.Als Solisten wirken Julia Jurgasch (Sopran) und Peter Neff (Bariton) mit. Mit dem Werk "Ein deutsches Requiem" von Brahms haben sich die Musiker ein Meisterwerk der Romantik ausgesucht. Auch wenn der Name es anders vermuten lässt: "Das Requiem ist keine Trauermesse, sondern geprägt von Trost und Zuversicht", so Dirigent Wolfgang Kraus.Im Orchester spielen die Bläser und eine Harfe die Hauptrolle, während die Streicher eher in den Hintergrund treten. Weil die 50 Sänger des Schwandorfer Oratorienchors nicht ausreichen würden, hat Wolfgang Kraus Verstärkung geholt. "Das Werk ist schwer und geht an die Grenzen eines Laienchors, aber es ist machbar", sagt Kraus. Die Chöre bereiten sich derzeit einzeln auf den Auftritt vor und werden erst am Vortag zu einer gemeinsamen Probe zusammenkommen. Karten zum Preis von 20 Euro gibt es im Schwandorfer Tourismusbüro unter Telefon 09431/45550.