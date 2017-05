Kultur Schwandorf

15.05.2017

15.05.2017

Rasant: So lässt sich charakterisieren, was die "Drei Damen" am Freitag auf die Bühne der Spitalkirche zauberten. Die Veranstaltungen der Konrad-Max-Kunz-Tage feierten einen besonderen Höhepunkt mit dem Auftritt von drei besonderen Damen: Lisa Wahlandt beeindruckte als begeisternde Sängerin, Andrea Hermenau spielte virtuos Klavier und Christiane Öttl bediente mit glasklarem Gefühl für Rhythmus nicht nur den Kontrabass.

Mit leisem und stimmigen Zupfen begann die Bassistin das erste Musikstück, verhalten gesellte sich die Sängerin dazu und gab den Tönen eine tiefe Bedeutung. Dann schloss sich die Pianistin den beiden an und gemeinsam gaben sie der Musik gewolltes und passendes Klanggefüge. Zweifelsfrei ging es um menschliche Beziehungen in vielerlei Hinsicht. Dementsprechend war die Rhythmik mal speziell herausfordernd vielschichtig, dann wieder zurückhaltend, vor allem melodieerfüllt. Zuweilen wurden in die Musikfolge tiefsinnige wie zum Lachen anregende Überlegungen eingebaut. So äußerte sich die Bassistin beispielsweise mit der Aussage "Wenn du und ich beinander san" über die Funktion des bairischen Dialekts als Identifikationsmerkmal.Im "Liebeslied der Cote Azur" brachte Lisa Wahlandt ein Glockenspiel zu Gehör. Es verdeutlichte mit seinen Tönen die Intensität der Gefühle, wenn im Freien arbeitende Männer manchmal von Frauen bewundert werden. Diesem Lob gab die Sängerin einen besonders huldvollen Ausdruck, wobei man bei manchen Aussagen wie etwa "wenn deine Muskeln spielen" den "Laserblick" der Lobenden durchaus auf den Prüfstand zu stellen vermag. Dazu pfiff Bassistin Christiane Öttl kunstvoll und erntete damit Sonderbeifall.Noch ein Lied über Männer folgte, dann war laut Aussage der Bassistin "das Thema durch". Wer's glaubt! Der Text wies jedenfalls darauf hin, dass "Männer furchtbar schlau", außerdem "verletzlich" sind. Man muss sich also um sie kümmern. Und das tun die "Drei Damen" mustergültig. In einem "Tango in h-moll" ging's ums Geld: "Wenn ma reich san, mach mas uns schee", und Wahlandt ließ sich bei dieser lapidaren Feststellung vom Wunschgesang ohne Worte der Bassistin begleiten. Wenn Wahlandt dann plötzlich grantig wird, hat es mit dem "reich sein" offenbar nicht geklappt, und die Pianistin gibt dem Ärger mit gewaltigen Tonfolgen Nachdruck.Nach der Pause eine kurze Improvisation der Pianistin, dann sangen alle drei stimmungsvoll davon, "was di warm hoit". Das gipfelte in der richtigen Erkenntnis: "Des Leben is so schee". Ein weiterer Song aus der Cote-Azur-Phase: "Ich hätt so gern einen jüngeren Mann" sang Lisa Wahlandt und da war sie am Strand ja gerade richtig unterwegs. Auch die nächste Nummer handelte von den Chancen, die jeder Tag bieten kann: "Wer woaß den scho, wos kemma wird". Was sicher kam, war großer Applaus für die drei herausragenden Musikerinnen von den zahlreichen Zuhörern. Ob elegisch oder rasant: Die "Drei Damen" beherrschen ihr Metier und wurden natürlich nicht ohne Zugaben entlassen.