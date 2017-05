Kultur Schwandorf

03.05.2017

Im Felsenkeller spielt am Freitag um 20 Uhr (Einlass um 19 Uhr) das "Melanie-Dekker-Trio". Die Kanadierin, deren Bühnenpräsenz schon Ex-US-Präsident Bill Clinton beeindruckte, ist keine Unbekannte mehr in der Region. Neben Auftritten in ihrem Heimatland und den USA tourt sie seit 2003 beinahe jährlich durch Europa. Ihre Musik ist im New Pop- und Rock-Bereich angesiedelt und trägt dezente Folk- und Country-Einflüsse mit einem Hauch Sheryl Crow, Emmylou Harris und Tracy Chapman. Begleitet wird sie an Bass und Schlagzeug von Eric Reed und Thomas Fuchs. Karten gibt es im Tourismusbüro, Telefon 09431/45-550 sowie an der Abendkasse.