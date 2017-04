Kultur Schwandorf

28.04.2017

Ein kenianischer Chor wird am Donnerstag, 4. Mai, für flotte Rhythmen in der Erlöserkirche sorgen: Das "Nairobi Chapel Music Mission Project". Veranstalter ist die Mennonitengemeinde.

Der Chor einer modernen Kirche in Nairobi besucht mit ihrem "Afro-Worship-Stil" mehrere Kirchengemeinden in Bayern zusammen mit ihrer Pastorin Judy Giruchu, darunter auch die Evangelische Freikirche in Schwandorf. Vor fünf Jahren verbrachte Giruchu ein halbes Jahr in Schwandorf, wo sie ein Praktikum in der Mennonitengemeinde machte. Nun besucht diese junge Pastorin mit elf Mitgliedern ihrer kenianischen Gemeinde-Band ihre bayerischen Freunde wieder. Die Musikgruppe versteht sich als "Music Mission Project", denn sie wollen auch über Kenias Grenzen hinaus für Gott singen.Das Konzert ist auch ein Zeichen der ökumenischen Verbundenheit der Evangelischen Kirche und der Mennonitengemeinde. Der evangelische Gospelchor "Heavenbound" singt am Wochenende auf dem Deutschen Mennonitischen Gemeindetag in Regensburg. Die Mennonitengemeinde stattet mit diesem Konzert einen Gegenbesuch in den evangelischen Kirchenräumen ab. "Ich freue mich über diesen musikalischen Austausch", sagt Pastor Paul Warkentin von der Mennonitengemeinde, "denn Musik verbindet über Grenzen hinaus." Das Konzert beginnt um 19 Uhr. Der Eintritt ist frei, um Spenden wird gebeten. Anschließend an das Programm besteht die Möglichkeit zu Gespräch und Begegnung.