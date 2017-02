Kultur Schwandorf

13.02.2017

Das Stefanie Boltz Quartett gastiert am Freitag, 24. Februar, um 20 Uhr im Felsenkeller an der Fronberger Straße.

Stefanie Boltz, bekannt auch als kraft- und seelenvolle Sängerin des Jazz-Duos "Le Bang Bang", macht auch Acoustic Pop. Zusammen mit Sven Faller am Kontrabass, dem Gitarristen Paulo Morello und Tilman Herpichböhm an den Drums hat sie ein neues Album eingespielt, das die Jazz-Pfade deutlich in Richtung erdverbundener Pop verlässt. "Love, Lakes & Snakes" betitelt, ist es ein atmosphärisches Kleinod aus sehr persönlichen, nuancenreichen und dynamischen Eigenkompositionen. Der Eintritt kostet 17, ermäßigt 14 Euro.Kartenvorverkauf und Reservierungen laufen über das im Tourismusbüro, Kirchengasse 1 oder telefonisch unter 09431 45-550. Auch an der Abendkasse gibt es Karten.Der Felsenkeller ist beheizt und ab etwa drei Stunden vor Veranstaltungsbeginn unter Telefon 09431/998 179 erreichbar. Einlass in den Keller ist ab 19 Uhr. Parkplätze gibt's neben der Spitalkirche und im Venus-Parkhaus.