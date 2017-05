„Struwwelpeter reloaded“ an der Beruflichen Oberschule

03.05.2017

Counter-Strike, Skyrim, World of Warcraft: Alex Alexeev ist der Video-Spielsucht verfallen und schlägt die Warnungen seiner Freunde in den Wind. Genauso wie einst die Kinder im "Struwwelpeter". Für die Titelfigur aus dem Buch des Frankfurter Psychiaters Heinrich Hoffmann hat Cosima Wittenzellner neue Rollen geschrieben.

"Pauline war allein zu Haus". Wer kennt sie nicht, die Geschichte des zündelnden Mädchens? Im Theaterstück der "Beruflichen Oberschule" ist es Lisa, die dem Reiz des Ecstasy nicht widerstehen kann. "Struwwelpeter reloaded" nennt Oberstudienrätin Cosima Wittenzellner das Bühnenstück, das sie für die Theatergruppe "Spieltriebe" geschrieben hat. Die Jugendlichen thematisierten bei der Aufführung am Dienstag in der Schulaula die Probleme Ausgrenzung, Unterdrückung, Drogen, Magersucht und Cyber-Mobbing.Die Theatergruppe der Beruflichen Oberschule gibt es seit 2004. Jedes Jahr kann Regisseurin Cosima Wittenzellner Schüler für ein neues Projekt begeistern. An der diesjährigen Inszenierung waren Alex Alexeev, Antonia Altkofer, Rebecca Friedrich, Sonja Laemmler, Anna Mulzer, Lisa Trautmann, Yasemin Tuncer, Jule Sitzmann, Amelie Wagner und Leon Wittenzellner beteiligt .