Politik Schwandorf

02.05.2017

9

0 02.05.2017

"Wir werden nach Strich und Faden verarscht." Der Klardorfer SPD-Vorsitzende und Stadtrat Andreas Weinmann wettert gegen die "Salamitaktik" bei den Genehmigungsverfahren zum Kiesabbau. Jetzt sollen wieder zwei Hektar südlich von Klardorf ausgebaggert werden. "Wir bleiben dran und werden bei Bedarf schwerere Geschütze auffahren ", kündigte der SPD-Ortsvorsitzende bei der Maikundgebung am Sonntag an. Seine Forderung: "Alle bestehenden Kiesabbauflächen müssen in das Genehmigungsverfahren einbezogen werden." Für "schizophren" hält es Andreas Weinmann, "wenn die Bauern ihre Grundstücke teuer an der Kieswerk verkaufen und sich hinterher über die Wildgänseplage beschweren". Die Wasservögel hätten es mittlerweile erkannt: "In Klardorf lässt es sich gut aushalten."

Die Klardorfer und Zielheimer Bürger werden "aber nicht die dummen Gänse sein, für die sie offensichtlich gehalten werden", so der Vorsitzende. Deshalb poche die Bevölkerung auf "das Recht auf Mitsprache und Bestandsschutz, wenn es um die großflächige Umgestaltung unserer Heimat geht". Andreas Weinmann ermunterte die Bürger, bis zum 23. Mai Einwendungen gegen das wasserrechtliche Planfeststellungsverfahren zum Kiesabbau in der Gemarkung Katzdorf zu erheben.