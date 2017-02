Politik Schwandorf

22.02.2017

Mit dem Umbau der Friedrich-Ebert-Straße soll im Frühjahr 2018 begonnen werden. Das erklärte Dr. Stefan Leuninger (Büro Leuninger & Michler) am Dienstag im Planungs- und Umweltausschuss. Er gab in der Sitzung einen städtebaulichen Kurzcheck und sprach über die Zusammensetzung einer Arbeitsgruppe, die sich mit dem Umbau beschäftigt.

Sie setzt sich aus über 20 Mitgliedern zusammen. Leuninger und Annegret Michler moderieren die Gruppe. Außerdem sind jeweils ein Vertreter der Fraktionen, zwei Verwaltungsmitglieder (Wirtschaftsförderung und Stadtplanung), ein Mitglied des Wirtschaftsforums, jeweils ein Vertreter für Handwerk, Gastronomie, Immobilieneigentümer in der Friedrich-Ebert-Straße, Dienstleister, Handel, Jugend und Kunst/Kultur in der Guppe. Ferner gehören dem Arbeitskreis ein Seniorenvertreter und zwei Bürger an. Andreas Wopperer (CSU) forderte zudem einen Verkehrsexperten, Kurt Mieschala (UW) einen Seniorenbeirat.Die Mitwirkenden sollen laut Leuninger Ideen entwickeln und als Multiplikatoren wirken. Die Ergebnisse sollen auf einer Internetseite präsentiert werden, die Ende des Monats freigeschaltet wird. Insgesamt sind drei Treffen geplant: an den Donnerstagen 9. und 23 März sowie 6. April.