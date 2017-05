Politik Schwandorf

05.05.2017

Die "Europaregion Donau-Moldau" muss inhaltlich weiter entwickelt werden: Sie braucht eigene Kompetenzen und auf Dauer eine ausreichende finanzielle Grundlage. Das fordert der CSU-Arbeitskreis "Umweltsicherung und Landesentwicklung" (AKU) im Bezirksverband Oberpfalz unter der Leitung von Klaus Hofbauer laut einer Pressemitteilung.

Wie der Arbeitskreis schreibt, hätten Ostbayern und Westböhmen mit der Öffnung der Grenze Anfang der 90er Jahre eine gute Entwicklung genommen. Vor kurzem habe der AKU mit dem Chamer Landrat und Bezirkstagspräsidenten Franz Löffler in Neubäu eine Diskussion über die Entwicklung der vergangenen 25 Jahre geführt. Der CSU-AKU schlägt laut Mitteilung vor, dass es an der Zeit sei, dieser Europaregion eine eigene Rechtspersönlichkeit in Form einer EVTZ (Europäischer Verbund für territoriale Zusammenarbeit) zu geben. Vorbildfunktion könnte die Europaregion Tirol, Südtirol und Trentino sein. Eine solche Region müsse mit eigenen Kompetenzen ausgestattet werden und eine auf Dauer ausgerichtete finanzielle Grundlage erhalten. Damit könne erreicht werden, dass die Fördermittel flexibler eingesetzt werden und die Region selbst als Antragsteller für europäische Mittel auftreten kann.Eine Folge davon sei, dass Bund und Land Kompetenzen abgeben. Dies hätte auch die Konsequenz, dass eine Neuverteilung der Aufgaben innerhalb Bayerns erforderlich sei. Einen solchen Prozess müsste man mit dem Abbau von Bürokratie verbinden. Der Vorteil besteht nach Ansicht des AKU darin, dass die grenzüberschreitende Zusammenarbeit gestärkt und die Stärkung der europäischen Regionen umgesetzt werde. Mit dieser neuen Struktur bestehe die Chance, dass sich die Europaregion zu gleichwertigen Partnern der Metropolregionen entwickeln könnte.