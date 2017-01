Politik Schwandorf

27.01.2017

Rund 5000 Fahrgäste nutzen täglich den Schwandorfer Bahnhof. Behindertengerecht oder barrierefrei ist die Station nicht. Der Ausbau wird seit langem gefordert, Landtagsabgeordneter Franz Schindler (SPD) stellte deshalb eine Anfrage an die Staatsregierung. Die Antwort des Innenministers Joachim Herrmann ist ernüchternd.

Erst mit Elektrifizierung

"Durchsichtiges Manöver"

Zwar hat der Freistaat das "Bayern-Paket II" aufgelegt, mit dem auch Bahnhöfe ausgebaut werden können. Das wäre zwar Aufgabe der Bahn und des Bundes, der Freistaat würde aber in Vorleistung gehen. Allerdings nicht am Bahnhof Schwandorf.Die Tatsache, dass der Schwandorfer Bahnhof nicht in das von der Staatsregierung kurz vor Weihnachten beschlossene "Bayern-Paket II" aufgenommen wurde, bedeutet nach Angaben von Franz Schindler, dass der barrierefreie Ausbau des Bahnhofs Schwandorf in weite Ferne rückt. Wie Innenminister Herrmann in der Antwort auf eine entsprechende Anfrage Schindlers mitteilt, sei die Erlangung des Baurechts für den Ausbau nicht vor 2021 realistisch.Für die Barrierefreiheit wären Aufzüge und eventuell eine Brücke notwendig. Bislang führt der Weg zu den Bahnsteigen ab Gleis 2 über Treppen in den Untergrund. Menschen mit Handicap müssen sich umständlich anmelden und werden dann von Bahnmitarbeitern über die Gleisanlagen geführt.Nach Herrmanns Antwort, die der Redaktion vorliegt, soll der Bahnhof erst mit der Elektrifizierung der Bahnstrecke Regensburg - Hof barrierefrei ausgebaut werden. Das ist nach Ansicht von Schindler eine Selbstverständlichkeit, "alles andere wäre ein Schildbürgerstreich". Das Problem sei aber, dass der Zeitpunkt, wann die Bahnstrecke elektrifiziert wird, überhaupt noch nicht abzusehen ist, zumal im Zusammenhang mit der Elektrifizierung auch die Lärmproblematik gelöst werden muss. "Die Schwandorfer damit zu vertrösten, dass der Bahnhof im Zuge der Elektrifizierung barrierefrei ausgebaut wird, ist ein starkes Stück, und keineswegs ein Erfolg", teilte Schindler mit.Natürlich sei bekannt, dass der Bund beziehungsweise die Deutsche Bahn und nicht der Freistaat für die Elektrifizierung und den barrierefreien Ausbau zuständig sei, so Schindler. Gleichwohl sei nicht zu erklären, warum sich die Staatsregierung brüstet, zwölf andere, wesentlich kleinere Bahnhöfe mit eigenen Mitteln barrierefrei auszubauen, den Knotenbahnhof Schwandorf aber außen vor lasse. Die Forderung der CSU- Staatsregierung an den CSU-Bundesverkehrsminister, um gehend mit den Planungen für den Streckenausbau und den barrierefreien Ausbau zu beginnen, hält Schindler für "ein durchsichtiges Manöver, um davon abzulenken, dass der barrierefreie Ausbau des Bahnhofs Schwandorf wegen der Untätigkeit der Staatsregierung in weiter Ferne liegt".Er werde sich damit nicht abfinden und weiter darauf drängen, dass der Bahnhof Schwandorf schon vor der Elektrifizierung ausgebaut wird.