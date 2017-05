Politik Schwandorf

25.05.2017

Die Kalkulation von 300 000 Euro hatte zunächst für Debatten gesorgt. Jetzt soll die Sanierung des Außenbereichs der Oberpfalzhalle noch 200 000 kosten. Der Bauausschuss zeigte sich mit dem Entwurf zufrieden.

300 000 Euro sind im Bauprogramm für die Maßnahme notiert, nun könnte es erheblich günstiger werden. Andrea Hellerbrand vom Hochbauamt stellte dem Gremium am Dienstag die Entwürfe für das neue Umfeld der Oberpfalzhalle vor. Kernpunkte: Der Vorplatz wird neu gepflastert, der Brunnen bleibt, wo er ist.Die versiegelte Fläche vor der Halle wird etwas größer als bisher, vorhandene Rundungen werden begradigt. Schotterrasen soll zwei Flächen bedecken, auf denen bei Außen-Veranstaltungen etwa Grillstand und Versorgungsfahrzeuge Platz finden können. Dort sind auch Poller geplant, in denen die - bisher fehlende - Stromversorgung untergebracht wird. Im Osten zum Erlebnisbad hin wird der Spielplatz neu gestaltet. Die bestehenden Grüninseln an der Halle bleiben ebenfalls."Das ist das, was wir im Bauausschuss schon einmal gefordert haben", sagte Franz Radlinger (CSU) und befürwortete den Entwurf. Alfred Braun (SPD) fragte noch einmal wegen der Kosten des Pflasters nach. Die erschienen ihm trotz allem noch relativ hoch. Hellerbrand erläuterte, dass das Betonpflaster auch für Lkw befahrbar sein müsse. Das treibe den Preis nach oben. Der Ausschuss billigte den Entwurf schließlich einstimmig.Seit Jahren bittet die Mittelschule Dachelhofen immer wieder um Sonnenschutz an den Gebäuden des Altbaus. Das Problem wird nun gelöst. Mit einem Aufwand von etwa 110 000 Euro werden die Fenster zur Südseite hin mit entsprechendem Schutz ausgestattet. Der Ausschuss stimmte zu. Die Mittel dafür stehen laut Hellerbrand zur Verfügung.Gleiches gilt für die Filteranlagen im Hallenbad der Kreuzbergschule. Die sollten erst im kommenden Jahr ausgetauscht werden. Allerdings ist die Anlage so an ihre Grenzen gekommen, dass das Bad nicht mehr im nötigen Umfang genutzt werden kann. Die geforderten Richtwerte können nur erreicht werden, wenn dem Wasser im Becken zwischen den Nutzungen längere "Erholungszeiten" gewährt werden. Deshalb schlug die Verwaltung vor, die Filter schon in diesem Jahr zu erneuern. Das kostet etwa 150 000 Euro. Das Geld steht wegen der Senkung der Kreisumlage und einer geringeren Betriebskostenumlage an die Kläranlage zur Verfügung. Der Bauausschuss billigte das Vorgehen einstimmig.