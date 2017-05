Behindertenparkplätze am Marktplatz werden umgestaltet

17.05.2017

Die Behindertenparkplätze am Marktplatz werden umgestaltet. Auslöser war eine Begehung im vergangenen Jahr, bei der Mitarbeiter des Stadtbauamtes, Vertreter des VdK und Rollstuhlfahrer Lukas Zilch in der Kernstadt Verbesserungsmöglichkeiten in Sachen Barrierefreiheit untersuchten.

Der VdK-Kreisverband hatte aus dieser Begehung Vorschläge erarbeitet und der Stadt übergeben. Vor einigen Tagen haben am unteren Marktplatz die Arbeiten für eines dieser Projekte begonnen. Im Haushalt wurden die notwendigen Mittel eingestellt. Entsprechend dem VdK-Vorschlag werden die Behindertenstellplätze zwar von vier auf drei reduziert, dafür werden diese aber breiter und länger ausgestaltet. Das bedeutet mehr Komfort beim Ein- und Aussteigen, sowie beim Einparken. Dazu wird für Rollstuhlfahrer und Rollator-Benutzer eine kleine Auffahrtsrampe auf den unteren Marktplatz gebaut.Ergänzt wird diese Maßnahme durch einen behindertengerechten Übergang mit gesägten Pflasterplatten von den Stellplätzen zum Fußgängerüberweg auf Höhe von Uhren/Schmuck Meiller. Die Arbeiten werden voraussichtlich bis Freitag, 19. Mai, erledigt sein. Die beauftrage Firma Althammer Bau aus Pemfling liegtl im Zeitplan. Für die Maßnahme investiert die Stadt rund 20000 Euro. "Wir begrüßen die Initiativen der Stadt zur Optimierung der Situation für Behinderte in der Innenstadt sehr" freuten sich VdK-Kreisgeschäftsführer Bernd Steinkirchner und Gerdi Gradl, Beraterin für Barrierefreiheit im VdK. Oberbürgermeister Andreas Feller bedankte sich seinerseits anlässlich einer Baustellenbesichtigung für die konstruktive Zusammenarbeit.