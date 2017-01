Politik Schwandorf

28.01.2017

Dass es so einen Empfang der Grünen noch nicht gegeben habe, versicherte Kreischefin Elisabeth Bauer, die sich sichtlich „über unseren Stargast und Promi“ freute. Zu Recht, denn Claudia Roth ist durchaus größere Bühnen gewöhnt als die vergleichsweise kleine Schar der Grünen im Landkreis, die sich in der „Kostbar“ eingefunden hatte. So war Roth am Abend vorher beispielsweise zu Gast bei „Riverboat“, einer TV-Talkshow des MDR.Gekommen ist die Vizepräsidentin des Deutschen Bundestags direkt aus Regensburg, wo sie eine alternative Stadtführung mitgemacht hatte. Daher äußerte sie sich auf Nachfrage auch zum derzeitigen Oberpfälzer Politskandal Nummer eins um den suspendierten OB Joachim Wolbergs. „Da muss alles auf den Tisch“, forderte sie, „und wer sich bestechen lässt, muss die Konsequenzen ziehen“.Doch zunächst hatte Grünen-Kreis- und -Stadträtin Marion Juniec-Möller das Wort. Sie erinnerte an jene Entscheidung, „über die ich mich im Jahr 2016 am meisten gefreut habe“. Gemeint war natürlich der Bürgerentscheid um die Geflügelmast-Anlage in Kapflhof bei Schwandorf, die im Sinne der Grünen abgelehnt wurde. „Die Schwandorfer Bürger haben damit ein Zeichen gesetzt“, betonte Juniec-Möller. Es war auch ein Zeichen für die Grünen selbst: „Wir können wirklich etwas verändern.“Claudia Roth schwelgte angesichts dieser Erfolge vor Ort ein bisschen in Erinnerung, und zwar an die Auseinandersetzung um die WAA, die sie damals in die Region geführt hat. „Da wurde auch viel erreicht“, fasste sie zusammen und wies danach auf das Atomkraftwerk Temelin hin, das nur knapp 200 Kilometer von Schwandorf entfernt ist. Am Ostermontag, 17. April, gebe es dazu auf dem Waidhauser Marktplatz eine Politaktion „Trommeln gegen Temelin“, die sie zu besuchen empfahl.Dann also Trump. „Der macht uns allen Sorgen, denn er hat die Macht, auch unsere Lebenswelt auf den Kopf zu stellen“, sagte sie. „Er spaltet, polarisiert und ist extrem radikal“, urteilte die Politikerin, die zu einzelnen Entscheidungen des neuen Präsidenten Adjektive wie „irre“ und „brutal“ fand. Als Gegengewicht sieht Roth ein Europa, „das wir vielleicht noch nie so dringend gebraucht haben wie jetzt.“ Dieses Europa und seine Gefährdungen, die auch durch neue Nationalismen entstünden, stellte sie in den Mittelpunkt ihrer Ausführungen, in denen sie der „Vision einer lebenswerten Welt für alle“ das Wort redete.„Wir müssen uns einsetzten für Freiheit, Menschenwürde, Gerechtigkeit und eine bunte und offene Demokratie“, spornte sie ihre Parteifreunde an. Sie reichte aber auch den anderen politischen Kräften die Hand, da sich hier alle demokratischen Parteien gemeinsam bemühen müssten, um Schlimmes abzuwenden – Stichwort AfD und Pegida. Wichtig war Roth, auf das Grundgesetzt und seine Schutzartikel hinzuweisen, von der Würde des Menschen über die Presse- und Demonstrationsfreiheit bis hin zum Recht auf Asyl. „Ich komme mir manchmal schon wie ein Verfassungsschützer vor“, witzelte sie – aber kein Geheimdienstler, sondern ein Bewahrer der Verfassung.Natürlich kamen auch die Flüchtlinge vor. Roth klagte über das „kalte Herz Europas“, da Menschen an den Grenzen erfrieren würden. Und sie forderte vehement, „dass nicht die Flüchtlinge bekämpft werden, sondern die Fluchtursachen“.