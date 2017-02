Politik Schwandorf

12.02.2017

13

0 12.02.201713

Der Netzbetreiber Tennet stellte bei einer Informationsveranstaltung der CSU-Arbeitsgemeinschaft Landwirtschaft (AGL) im Landkreis die Stromtrassen-Pläne für mögliche Trassenverläufe des sogenannten Südost-Links vor. Vorsitzende Barbara Ruhland begrüßte dazu den Bundestagsabgeordneten Karl Holmeier und den Referenten Rene Queren von der Firma Tennet.

Der Referent informierte laut Pressemitteilung die Versammlung ausführlich über die Planung und Vorgehensweise sowie über das Bodenschutzkonzept. Nicht vermeiden lasse sich diese Stromtrasse, selbst wenn man die Bemühungen um eine dezentrale Stromerzeugung und Versorgung deutlich intensivieren würde. Das Gebot der Geradlinigkeit sollte bei der Trassenfindung im Fokus stehen, um die Kosten für die Verbraucher so gering wie möglich zu halten. Die Forderung nach gleichzeitiger Verlegung von schnellen Glasfaserkabeln im Zuge der Erdverkabelung der Stromtrasse unterstützt die AGL ausdrücklich, denn diese Chance sollte für die anliegenden Kommunen nicht ungenutzt bleiben.Die Arbeitsgemeinschaft sieht die geplanten Leitungsbaumaßnahmen im Landkreis Schwandorf sehr kritisch, da in erheblichen Umfang land- und forstwirtschaftliche Grundstücke betroffen sind. Insbesondere sei es nicht mehr zeitgemäß, für dauerhafte Eingriffe ins Grundeigentum durch private Netzbetreiber nur einmalige Abfindungen zu leisten. Vielmehr sei es an der Zeit, auch für die betroffenen Grundeigentümer regelmäßig wiederkehrende Leistungen festzulegen. "Hierzu sind unbedingt die notwendigen gesetzlichen Regelungen zu treffen", appellierte die Vorsitzende Barbara Ruhland. Wenn möglich sollte die Trassenführung über öffentliche Grundstücksflächen erfolgen.Lob zollte der Bundestagsabgeordnete Karl Holmeier in seinem Grußwort der Betreiberfirma Tennet wegen ihrer großen Transparenz bei der Planung der Stromautobahn. Er appellierte jedoch auch: "Der Strom muss bezahlbar sein, und oberste Priorität muss die Versorgungssicherheit haben."