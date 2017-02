Politik Schwandorf

Schwandorf hat seit Mittwochabend zwei neue Ehrenbürger. Bei einem Festakt in der Spitalkirche wurde diese höchste von der Stadt zu vergebende Auszeichnung dem Professor, Musiker und Dirigenten Josef Zilch zuteil. Sie ging ferner an den Rechtsanwalt und langjährigen Stadtrat Michael Kaplitz. "Zwei verdiente Persönlichkeiten", stellte Oberbürgermeister Andreas Feller fest.

"In dankbarer Anerkennung" Der Text der Urkunde, die Prof. Dr. Josef Zilch erhielt, lautet: "Der Stadtrat Schwandorf hat mit einstimmigem Beschluss vom 12. Dezember 2016 Herrn Prof. Dr. h.c. Josef Zilch, Träger der Bürgermedaille der Stadt Schwandorf, in dankbarer Anerkennung seiner besonderen Verdienste um die Stadt Schwandorf das Ehrenbürgerrecht verliehen. In Vollzug dieses Beschlusses wird diese Urkunde ausgehändigt".



Der Text der Urkunde für Michael Kaplitz ist ergänzt um die Daten "Stadtrat von 1972 bis 2008, 2. Bürgermeister von 1996 bis 2002, Träger der Bürgermedaille der Stadt Schwandorf". (ch)

Oberbürgermeister Andreas würdigt Prof. Dr. Josef Zilch

Mit der Ehrenbürgerwürde geht Schwandorf, wie jede andere Kommune auch, äußerst sparsam um. In nichtöffentlicher Sitzung vergab sie der Stadtrat am 12. Dezember an zwei Männer, die für ihre Heimatstadt außerordentliche Leistungen vollbrachten: Josef Zilch (88) und Michael Kaplitz (70). Die Ehrenbürgerwürde, so der OB, werde Persönlichkeiten verliehen, "die sich in herausragender Weise um das Wohl der Bürger und das Ansehen einer Kommune verdient gemacht haben." Dabei erinnerte Feller daran, dass es in Schwandorf momentan zwei Ehrenbürger gibt: Altlandrat Hans Schuierer und Altoberbürgermeister Helmut Hey. Beide wohnten dem Festakt bei. Sich den neuen Würdenträgern zuwendend, machte Andreas Feller deutlich: "Menschen wie Sie, die mit Ihrem Wirken in unterschiedlichen gesellschaftlichen Bereichen bleibende Spuren hinterlassen haben, zeigen deutlich, wie mit Engagement, Kreativität, Gestaltungskraft viele Projekte und Visionen für die Bürgerschaft entwickelt wurden."Danach wurden der Werdegang und das Wirken des Juristen Michael Kaplitz eingehend beleuchtet. Schon in jungen Jahren habe sich der heute 70-Jährige der CSU zugewandt. Innerhalb der Partei, so blendete OB Feller zurück, sei der gebürtige Schwandorfer in Führungsämter gegangen: JU-Bezirksvorsitzender, 23 Jahre lang CSU-Ortsvorsitzender und seit 1995 Ehrenvorsitzender. "Worte und Taten stimmten immer überein", skizzierte der OB die Bemühungen von Michael Kaplitz. Er fügte hinzu: "Er wollte stets für Schwandorf etwas bewegen." Mit gerade einmal 26 Lebensjahren sei Kaplitz 1972 in den Stadtrat gewählt worden und dort bis 2008 geblieben. "Sechs Wahlperioden und 36 Jahre lang", wie Andreas Feller bilanzierte.Zudem habe Michael Kaplitz im Jahr 1996 das Amt des 2. Bürgermeisters übernommen und es bis 2002 behalten. Dem neuen Ehrenbürger schrieb der Oberbürgermeister Weitblick und Verantwortungsbewusstsein zu. Er sei dabei seiner persönlichen und politischen Überzeugung immer treu geblieben, habe beim Wähler hohes Vertrauen genossen.In seiner Laudatio beleuchtete der OB aber auch noch andere Verdienste von Michael Kaplitz. Er habe sich intensiv für sportliche Belange und ganz besonders beim TSV 1880 Schwandorf eingesetzt, sei immer um die Partnerschaft zwischen Schwandorf und Sokolov bemüht gewesen. All das, so Andreas Feller, habe zu diversen Ehrungen und Auszeichungen geführt. Darunter die Schwandorfer Bürgermedaille und die Ernennung zum Ehrenmitglied des TSV. Nicht unerwähnt blieben der Humor von Michael Kaplitz und dessen langjährige Arbeit als Rechtsanwalt in seiner Heimatstadt.

Wenn er in den vergangenen Jahrzehnten nach Schwandorf kam, wurde seine unglaubliche Kreativität sofort spürbar. Der Musiker, Komponist und Dirigent Josef Zilch paarte sie stets mit seiner lebensbejahenden Art, seinem Humor und seinem freundlichen Wesen, das ihn auf die Leute in der Heimatstadt zugehen ließ. Auch Zilch ist nun Ehrenbürger.

In der „Stadt des Unterstatements“ - Ehrenbürger danken auf ihre ganz eigene Art Man kann Dankabstattungen in Worte fassen. Einem Musiker ist es aber auch gestattet, dies am Flügel zu tun. Schwandorfs neuer Ehrenbürger Josef Zilch nahm Platz am Instrument und variierte in grandioser Weise die von Konrad Max Kunz komponierte Bayernhymne. Ohne Noten, frei aus dem Kopf. Dabei verdeutlichte sich: Es ist schlichtweg faszinierend, wie der heute 88-Jährige ein Thema gestalten und reizvoll an den Tasten zu einem Ereignis ausbauen kann.Am Mikrofon war zuvor der feine Humor des von einer Delegation aus seinem oberbayerischen Wohnsitz Neufahrn nach Schwandorf begleiteten Professors Zilch aufgeblitzt. In einer nur wenige Minuten langen Retrospektive blickte er zurück auf Begebenheiten und Anekdoten, sah sich noch immer eng an der Seite seines Freundes Franz Sichler und lenkte den Blick auf zwei für ihn wichtige Meilensteine in Südamerika und in Japan. Hier wie dort war von "Schwandorf/Germany" die Rede, als es um Auftritte des Dirigenten Zilch ging. Damit unterstrich Josef Zilch: "Ich bin aus dieser Stadt und ich werde immer sagen, wo ich herkomme."



Zilch dankte für die Zuerkennung der Ehrenbürgerwürde. Das tat auch Michael Kaplitz. Der Jurist schilderte, wie er 1946 in "diese Stadt des Understatements hineingeboren wurde", nach dem Studium in München nie mehr zurückkehren wollte und es dann trotzdem machte. "Um zu bleiben", wie Kaplitz unterstrich und ergänzte. "Ich habe mich gerne engagiert und mich gefreut, wenn etwas voran ging".

Vor den Gästen in der Spitalkirche beschrieb Oberbürgermeister Andreas Feller den "beeindruckenden Lebenslauf" des neuen Ehrenbürgers. Er stellte dabei die Musik in den Vordergrund und erinnerte daran, dass Josef Zilch, von seinen Freunden auch "Pepp" genannt, in München studierte und 1971 an die Staatliche Hochschule für Musik in der Landeshauptstadt berufen wurde.Was folgte, war nach Worten des OB eine überaus bemerkenswerte Karriere: "International anerkannter Komponist und Dirigent, meisterlicher Beherrscher seines künstlerischen Handwerks und dann zur Stelle, wenn es gilt, Menschen mit seiner Musik zu begeistern." Professor Josef Zilch, so schrieb ihm Andreas Feller ins Stammbuch, sei in den großen Konzertsälen der Welt zu Hause gewesen und habe dennoch nie seine oberpfälzische Heimat vergessen. Nicht selten sei er auch nach Schwandorf gekommen, um hier vor Publikum aufzutreten. "Es ist ein Genuss, seiner Musik zu lauschen", bilanzierte der OB und erinnerte an Zilchs Auftritte mit dem Orchester der Musashino Academia Musicae aus Japan. "Sein Schaffen hat international Anerkennung gefunden", unterstrich der Oberbürgermeister und rief in Erinnerung, dass Zilch für seine Heimatstadt die "Türmerkantate" auf Notenblätter schrieb. In Russland habe man ihn mit dem Titels eines "Professors honoris causa" ausgezeichnet."Sie sind", unterstrich Andreas Feller, "einer der berühmtesten Söhne unserer Stadt". Kein anderer wie der heute 88-Jährige, der in Oberbayern lebt, habe eine solche Vielzahl von Preisen und Auszeichnungen erhalten. Zum Beispiel das Bundesverdienstkreuz Erster Klasse, den Nordgaupreis für Kunst, die Ehrendoktorwürde der Uni München. Nicht unerwähnt ließ Feller, dass Josef Zilch immer gerne zur Jagd ging. Dann zitierte er aus einem Schreiben des ehemaligen Ministers Thomas Goppel, einem Freund Zilchs: "Sie vermögen wie kaum ein anderer all das, was sonst nie gesagt würde und unintoniert bliebe, in eine Melodie zu übersetzen, die Lücken schließt."Im Publikum saß mit Oberstudiendirektor a. D. Franz Sichler einer der engsten Weggefährten Zilchs. Franz Sichler hatte vor Jahren maßgeblichen Anteil am Entstehen der "Türmerkantate" und er war es auch, der den Professor immer wieder dazu brachte, im Marienmünster auf dem Kreuzberg Orgelkonzerte zu geben. Dort hatte Zilch im Alter von zwölf Jahren seine musikalische Karriere als erster Organist begonnen.