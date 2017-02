Politik Schwandorf

13.02.2017

13.02.2017

Die Ehrenbürgerwürde wird in der Großen Kreisstadt selten vergeben. Seit dem Jahr 1871 belegen die Akten im Rathaus gerade einmal 24 Auszeichnungen. Ab Mittwochabend werden es zwei Ehrenbürger mehr sein: Michael Kaplitz und Prof. Dr. h.c. Josef Zilch.

Höflinger der erste

Festakt in der Spitalkirche

In den zurückliegenden Jahrzehnten waren es vor allem Politiker, denen diese Ehre vom Stadtrat zugesprochen. 1977 wurde Franz Sackmann, Wirtschafts-Staatssekretär im Kabinett von Ministerpräsident Alfons Goppel, und dem Landtagsabgeordneten Franz Sichler sen. die Ehrung durch den Stadtrat verliehen. 1978 folgte - zum Ausscheiden aus dem Amt - Altoberbürgermeister Dr. Josef Pichl. Auch die Altoberbürgermeister Hans Kraus (2002) und Helmut Hey (2014) wurden zu Ehrenbürgern der Stadt ernannt. Altlandrat Hans Schuierer erhielt die Auszeichnung 2011.Den Aufzeichnungen im Rathaus nach war Spitalstifter Christoph Höflinger 1871 der erste, dem diese Würde zuteil wurde. Im folgten in der Geschichte der Stadt bedeutende Persönlichkeiten wie Bürgermeister Christian Augustin (1874) und der Lehrer Johann Höfler (1885).Die Auszeichnungen, die unter den der Naziherrschaft an Hitler, Hindenburg und der NS-Gauleiter Wagner vergeben wurden, löschte der Stadtrat aus den Annalen. Per Beschluss wurde ihnen das Ehrenbürgerrecht 1948 wieder aberkannt.Nach dem Zweiten Weltkrieg war Stadtpfarrer Alois Wild 1958 der erste, der die Urkunde in Empfang nehmen durfte. Es folgten der Stadtbaumeister Heinrich Engelhardt (1965) und Weihbischof Josef Hiltl im Jahr 1969. Der Stadthistoriker Dr. Georg Klitta - er hat unter anderem ein maßgebliches Buch über den Bombenangriff am 17. April 1945 und das Kriegsende in Schwandorf geschrieben - wurde 1976 zum Ehrenbürger ernannt. In der Jahresabschluss-Sitzung im Dezember 2016 beschloss der Stadtrat, dem Rechtsanwalt Michael Kaplitz sowie dem Musikprofessor Josef Zilch die Ehrenbürgerwürde zuzuerkennen. Die CSU-Stadtratsfraktion begründete ihren Antrag für Michael Kaplitz mit seiner jahrzehntelangen kommunalpolitischen Tätigkeit. Er habe maßgeblichen Anteil an vielen zukunftsweisenden Entscheidungen und deren Umsetzung. Der heute 70-Jährige war 36 Jahre für die CSU im Stadtrat, viele Jahre als Fraktionsvorsitzender und sechs Jahre davon als zweiter Bürgermeister. Kaplitz hat den Anstoß für die Einführung des Planungs- und Umweltausschusses gegeben - das Gremium darf heute als eines der Wichtigsten in der Großen Kreisstadt gewertet werden.Prof. Dr. h.c. Josef Zilch lebt zwar heute in Egling bei Neufahrn, ist aber seiner Heimatstadt Schwandorf eng verbunden. Darauf verweist Prof. Dr. Helmut Zöpfl (München). Der als Mundartdichter bekannte Pädagoge Zöpfl hat Zilch für die Ehrenbürgerwürde vorgeschlagen. Der 88-jährige Prof. Zilch ist emeritierter Ordinarius an der Hochschule für Musik und Theater in München, hat sich darüber hinaus als Komponist und Dirigent in aller Welt hohes Ansehen erworben. Für seine Heimatstadt hat er die "Türmerkantate" komponiert, zu ehren von Konrad Max Kunz. Die Texte dazu stammen von Zilchs Freund und Weggefährten Franz Sichler. Als Dirigent leitete Zilch immer wieder Konzerte in Schwandorf. Für seine Leistungen wurde Zilch zum Ehrenmitglied des Senats der Musikhochschule München ernannt, die Universität Moskau verlieh ihm dazu den Ehrentitel eines "Professors und Doktors ehrenhalber".Die Verleihung des Ehrenbürgerrechts ist in der Gemeindeordnung in Artikel 16 geregelt. Sie ist die höchste Auszeichnung, die eine Gemeinde vergeben kann. Die Verleihung muss vom Stadtrat beschlossen werden. Die Auszeichnung ist nicht dotiert oder mit besonderen Rechten verbunden. Oberbürgermeister Andreas Feller wird Kaplitz und Prof. Zilch die Ehrenbürgerwürde bei einem Festakt am Mittwoch, 15. Februar, in der Spitalkirche verleihen.