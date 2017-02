Erste Daten aus dem Kreis-Etat

Politik Schwandorf

17.02.2017

17.02.2017

Der Kreistag steigt am Montag in seine Haushaltsberatungen ein. Vorab stellte der Kämmerer schon mal die Ansätze für Kultur, Fremdenverkehr, Abfallwirtschaft, Wirtschaftsförderung und Personennahverkehr vor.

Kreiskämmerer Michael Neckermann kam zur Sitzung des Ausschusses für Kreisentwicklung, Umweltschutz und Touristik. Dort erklärte er, was heuer finanziell in dessen Zuständigkeitsbereich vorgesehen ist. Auf dem Sektor Kultur gibt es einen neuen Ansatz für Naturschutz und Landschaftspflege: 15 000 Euro sind veranschlagt für ein Kartierungsprojekt der Lokalen Aktionsgruppe. Die CSU-Fraktion regte an, die Mittel für das Landestheater Oberpfalz von 14 000 auf 20 000 Euro aufzustocken und die Förderung der Festspiele im Landkreis von 5500 auf 10 000 Euro zu erhöhen.In der Wirtschaftsförderung steigt der Aufwand für das Regionalmanagement. 86 400 Euro hat der Kreis an Eigenanteil aufzubringen, somit 29 200 Euro mehr als noch 2016. Dem Mittelstandszentrum Maximilianshütte muss der Kreis 15 500 Euro als Zuschuss geben, um das Betriebskostendefizit aufzufangen. Bisher setzte die Gesellschaft für entstandene Fehlbeträge ihr Guthaben ein.In der Abfallwirtschaft entnimmt der Kreis rund 1,2 Millionen Euro aus der Sonderrücklage zum Ausgleich von Gebührenschwankungen. Am Jahresende sind dann noch 1,8 Millionen in diesem Topf. 2016 waren 600 000 Euro für den Ausbau der Recyclinghöfe angesetzt, heuer entfällt dieser Posten. Für die CSU-Fraktion sprach sich Maria Baumer dafür aus, jungen Familien kostenlose Abfallsäcke für Windeln zur Verfügung zu stellen.Für den Tourismus gibt der Landkreis heuer 419 150 Euro aus, somit 47 950 Euro mehr als im Vorjahr. Für den Öffentlichen Personennahverkehr wächst der Eigenanteil geringfügig um 1400 Euro oder 0,2 Prozent. Veranschlagt sind nun 572 900 Euro.Der Kämmerer erklärte ferner, dass der Kreis heuer seine freiwilligen Leistungen im Gesamthaushalt erhöhen möchte. Sie steigen auf 823 360 Euro (+ 9,8 Prozent), was unter dem Strich 0,6 Prozent des Etat-Volumens ausmacht. Die Gelder werden aufgewandt für Schulen, Altenhilfe, Senioren- und Jugendarbeit, Wohlfahrtspflege, Freizeit und Sport, Kultur und Museen, Feuerwehren (Zuschuss für Rettungskarten), Tierheim (Investitionszuschuss) und Erwachsenenbildung (Volkshochschulen).Mit den Vorschlägen der CSU erklärte sich SPD-Sprecher Bernhard Krebs einverstanden. Der Ausschuss gab dem Kreistag einstimmig die Empfehlung, die genannten Einzelpläne so zu akzeptieren.