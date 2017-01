Politik Schwandorf

Der Komponist und Dirigent Prof. Dr. Josef Zilch sowie der Rechtsanwalt und langjährige Stadt- und Kreisrat Michael Kaplitz erhalten die Ehrenbürgerwürde der Stadt Schwandorf.

Schwandorf. (ch) Dies habe der Stadtrat einstimmig beschlossen, heißt es in einer Mitteilung aus dem Rathaus. Der Festakt zur Verleihung ist am 15. Februar in der Spitalkirche geplant.Prof. Josef Zilch (88) ist gebürtiger Schwandorfer, hatte den Lehrstuhl für Musikpädagogik und Dirigieren an der Hochschule für Musik in München inne. Er ist Ehrenmitglied der Hochschule. Seit 1976 ist Zilch ständiger Gastdirigent in Japan. Von der Kunsthochschule Musashino in Tokio erhielt er den Titel eines Professors ehrenhalber. Seiner Heimatstadt ist er eng verbunden. Zu seinen Werken als Komponist gehört unter anderem die „Türmersonate“ für Konrad Max Kunz.Michael Kaplitz (70) ist Rechtsanwalt. 36 Jahre gehörte er für die CSU dem Schwandorfer Stadtrat an, war auch zweiter Bürgermeister. 24 Jahre hatte Kaplitz Sitz und Stimme im Kreistag. Der Träger der Bürgermedaille der Stadt ist Ehrenvorsitzender des CSU-Ortsverbandes Schwandorf, den er von 1972 bis 1995 führte.