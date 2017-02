Politik Schwandorf

"Tag der Begegnung" heißt die jährliche Initiative der Landkreis-Frauen-Union als Beitrag zur Inklusion. Nächster Termin ist der 27. Juli. An diesem Tag ist der Ortsverband Schwandorf Gastgeber der Aktion in der Oberpfalzhalle.

80 Mitglieder

Neuwahlen

(rhi) Vorsitzende Sonja Dietl erwartet 500 Gäste. Menschen mit und ohne Behinderung. Der Ortsverband übernimmt die Bewirtung und organisiert das Rahmenprogramm. Am 3. März feiert der Bezirksverband der Frauen Union das 60-jährige Bestehen.Zur Jubiläumsveranstaltung in Amberg wird als Rednerin die CDU-Landesvorsitzende von Rheinland-Pfalz, Julia Klöckner, erwartet. "Da werden wir mit dabei sein", kündigte Sonja Dietl bei der Hauptversammlung am Samstag in der Fischerhütte an. In ihrem Rückblick erinnerte die Vorsitzende an die Veranstaltungen, an denen sich die 80 Mitglieder starke CSU-Arbeitsgemeinschaft beteiligte oder die sie selbst organisierte: Neujahrsempfang der CSU, Muttertagsfeier, Tag der Begegnung in Bodenwöhr, "Shoppen" im Outlet-Center Selb, und die Hochzeit der JU-Vorsitzenden Christina Pröls.Höhepunkte waren die 70-Jahrfeier der CSU Schwandorf und Klardorf sowie die Weihnachtsfeier im Brunner-Hof. Kreisvorsitzende Marianne Forster und Oberbürgermeister Andreas Feller lobten die Aktivitäten der Frauen Uunion Schwandorf im "vorpolitischen Bereich" zur Stärkung des Gemeinschaftsgefühls.Seit 2011 ist Sonja Dietl Vorsitzende des Ortsverbandes. Bei den Neuwahlen wurde sie im Amt bestätigt. Dem neuen Vorstand gehören ferner die beiden stellvertretenden Vorsitzenden Alexandra Graf und Martina Englhardt-Kopf sowie Schatzmeisterin Doris Zuckschwert, Schriftführerin Sandra Paulus und Beisitzerin Therese Emmerling an.