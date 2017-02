Politik Schwandorf

Die Geflügelpest breitet sich weiter aus. "Keiner weiß, an welcher Stelle der Kurve wir uns befinden", sagt Hans Prechtl, Pressesprecher des Landratsamtes Schwandorf. "Aufsteigend oder schon absteigend."

2006 noch schlimmer

Gedämpfte Freude beim Europameister

Demo der Zuchtvereine

Massenkeulung auf Hof in Niederbayern Nach dem Ausbruch der Geflügelpest in einem Hof im niederbayerischen Geiselhöring muss voraussichtlich der ganze Bestand von rund 10 000 Puten getötet werden. Im Laufe des Donnerstags begann die Keulung. Zuvor war bei mehreren verendeten Tieren in dem Hausgeflügelbestand die gefährliche Form des Geflügelpest-Virus H5N8 nachgewiesen worden, teilte das Landratsamt Straubing-Bogen mit. Für die Massenkeulung wurde am Donnerstag die Staatsstraße 2111 von Geiselhöring in Richtung Regensburg ganztägig gesperrt. Um den betroffenen Hof wurde ein Sperrbezirk im Umkreis von drei Kilometern eingerichtet, in dem es rund 50 Geflügelhalter mit etwa 100 000 Tieren gibt. Dort gelten Transportbeschränkungen für Geflügel, Geflügelprodukte oder Futtermittel. Die Vogelgrippe hat inzwischen ganz Bayern im Griff. Anfang dieser Woche hatte das Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit in Erlangen mitgeteilt, dass 34 Landkreise und 6 kreisfreie Städte betroffen seien. Bayernweit gilt für unbestimmte Zeit eine Stallpflicht, um eine Ausbreitung der Vogelgrippe zu verhindern. Zudem hat das Umweltministerium ein Verbot für Ausstellungen und Märkte angeordnet. (dpa)

__________________________________________________________________ Häufige Fragen zur Vogelgrippe Schwandorf. (jrh) "Unser Bürgertelefon wird gut angenommen", sagt Hans Prechtl, Sprecher des Landratsamtes. Häufigste Fragen unter der Telefonnummer 09431/471-146 seien:

Ist das Virus für Menschen gefährlich? "Es stirbt bei 70 Grad ab, der Verzehr von erhitztem Geflügel und Eiern ist unbedenklich."

Können sich Hunde und Katzen anstecken? "Nein, aber wer im Sperrbezirk Hund oder Katze hält, hat sicherzustellen, dass diese besonders am Uferbereich nicht frei rumlaufen." Sie könnten den Virus weiter tragen.

Können Tauben und Singvögel erkranken? "Nein, aber das Virus weitergeben - Taubenmärkte sind deshalb auch verboten."

Wie kann der Virus ansonsten übertragen werden? "Tiere oder Menschen können kontaminierte Erde verbreiten - gemeinsame Futterstellen für Nutz- und Wildtiere sind absolut tabu."

__________________________________________________________________ Aufnahmestopp in der Vogelstation Regenstauf. (jrh) Christoph Bauer, Leiter der Bezirksgeschäftsstelle Oberpfalz des Landesbundes für Vogelschutz und der Vogel- und Umweltstation Regenstauf, musste für seine Dauer- und Langzeitpatienten, Greifvögel und Eulen, eine Kontaktsperre verhängen. "Wir haben einen Annahmestopp", bedauert der Diplom-Forstingenieur. "Man kann keine verletzten Vögel mehr abgegeben und wir lassen keine raus." Auch Besuchern müsse er absagen. Pfleger verwenden Fußmatten und Schutzkleidung zur Seuchenprävention. "Wir tun, was möglich ist, um das Risiko zu minimieren."

Die Erschöpfung ist dem Sprecher anzuhören. Auch vereinzelte Drohbriefe hat er bekommen. "Eine anonyme Zuschrift mit einer Todesanzeige", erzählt Prechtl. "Der Brief ist in Nürnberg gestempelt - die Mehrheit der Bürger vor Ort aber sieht die Notwendigkeit der Maßnahmen schweren Herzens ein."Keinem sei die Keulung von rund 200 Vögeln im Wildpark Höllohe leichtgefallen. "Das waren unsere Tiere, die wir einschläfern mussten", sagt er, "unsere Leute, die die Tiere hegten und pflegten." Das Landratsamt habe umgesetzt, was seuchenrechtlich unbedingt notwendig gewesen sei. "Wir haben keinen Ermessensspielraum - die Geflügelpestverordnung hat klare Regeln." Der Ausbruch der Epidemie binde viele Kräfte im Veterinäramt, im Amt für Öffentliche Sicherheit und Ordnung, im Gesundheitsamt und auch der Pressestelle. "Im Krisenstab dazu noch Polizei, Feuerwehr und Bauhöfe."Obwohl in Zeitlarn (Kreis Regensburg) am Wochenende 100 Hühner, Puten, Enten und Gänse, am Donnerstag in Niederbayern (siehe Kasten) 10 000 Puten gekeult werden mussten, und es täglich neue Fälle in den Landkreisen Schwandorf und Regensburg gebe - einen Trend, dass die Epidemie jährlich schlimmer werde, sehe er nicht: Beim großen Ausbruch der Vogelgrippe im März 2006 breitete sich der Erreger H5N1 in großen Teilen der Welt aus und grassierte auch in Deutschland. "Wir mussten Nutztiere keulen, die Zahlen gingen bei uns in die Zehntausende.", macht sich vor allem um die kleinen Betriebe Sorgen: "Die Direktvermarkter leiden am meisten unter der Situation", sagt er. "Also genau die Nische, die transparent, sauber und in der Region produziert."Auch Landwirte in den Sperr- und Beobachtungsbezirken, deren Tiere nicht erkrankt sind, hätten Einbußen: "Ein kleiner Betrieb ohne eigene Packstation kann seine Eier nicht mehr verkaufen - da die meisten Kunden deretwegen kommen, bleibt auch das Gemüse, Biowaren und anderes Sortiment liegen." 100 Euro Verlust am Tag erlitten sie im Schnitt. "Wer weiß ob die Käufer wieder kommen, wenn monatelang zu ist." Ein Appell an die Politik: "Sofortgeld für die betroffenen 5000 Betriebe wäre ein Signal, um zu zeigen, dass man hinter den kleinen Direktvermarktern steht.". Stolz steht er im Flur seines Traditionswirtshauses in Waldsassen vor dem Regal mit Preisen. "Der letzte Erfolg in Rheinberg, die deutsche Meisterschaft, war einer der schönsten", strahlt er. "Weil ich heuer auch 60 werde." Dann der Dämpfer: "Kurz danach brach die Seuche aus und ich musste die Tiere einsperren." Seitdem geht die Angst um bei den 200 Mitgliedern im Pfreimder Geflügelzuchtverein, bei dem er Zuchtwart für Hühner und Wassergeflügel ist."Wenn ich alle Tiere töten müsste, müsste ich aufhören", sagt Schmid. "Sie sind das Ergebnis von 30 Jahren Zucht und Pflege." Zwar schlachte er immer wieder mal einzelne Enten. "Aber meine eigenen Spitzentiere zu keulen, bringe ich nicht übers Herz." Seine Beziehung zu dem Federvieh sei eng und innig, beschreibt auch seine Mutter: "Schon wenn er hinten den Weg hochkommt, schreien sie wie narrisch." Und wenn er sie zum Einsperren rufe, kämen sie angerannt: "Wie du mit einem Tier umgehst, so reagiert es."Schmid schaut nicht nur täglich nervös nach, ob alle gesund sind. Zunehmend macht auch die Stallpflicht den Tieren zu schaffen: "Sie sind seit dem 20. November eingesperrt", erzählt er. Der Bruttrieb mache die Erpel aggressiv, sie schnappen nach dem Fortpflanzungsorgan der Rivalen: "Das führt zu ernsten Verletzungen, der Penis schwillt an, wird blau, kann abfallen." Er rechne bei der Geburtenrate mit einem Rückgang von 70 Prozent. "Mit Ausstellungen wird das wohl heuer nichts mehr."Schmidshält die Maßnahmen - vor allem die flächendeckende Stallpflicht - für überzogen: "Die Leute sind aufgebracht", sagt er, "die Geflügelzuchtvereine Maxhütte, Teublitz, Ponholz und der Kleintierzuchtverein Burglengenfeld laden am Freitag um 19 Uhr zu einer Informationsveranstaltung zur Vogelgrippe ein - mit anschließender Demo.", tangieren die Einschränkungen als Hobby-Taubenzüchter selbst nicht so stark. "Die Tiere sind in Volieren, das hat sich nicht groß geändert." Allerdings rechnet der Softwareentwickler bei Continental nicht mehr damit, dass heuer noch Ausstellungen und Märkte stattfinden.