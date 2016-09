Politik Schwandorf

19.09.2016

Unter dem Motto "Demokratie braucht Transparenz" sind Greenpeace-Aktivisten aus Weiden mit dem Lese-Bus unterwegs und legen dort bislang geheime Texte zum Handelsabkommen TTIP aus.

"Die Menschen sollen wissen, dass mit diesem Abkommen mühsam erkämpfte Umwelt- und Verbraucherschutzstandards kassiert werden können", betonte Ali Daniel Zant beim Stopp am Samstag vor dem Metropolkino in der Schwaigerstraße.Die veröffentlichten TTIP-Texte würden belegen, so der Greenpeace-Pressesprecher, "dass die US-Seite die Kennzeichnung von Lebensmitteln als Handelshemmnis einstuft".Deshalb fordert die Umweltschutz-Organisation die Bundesregierung auf, die TTIP-Verhandlungen zu stoppen. Die geheimen Papiere sind auch im Netz nachzulesen.___Weitere Informationen: