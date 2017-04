Politik Schwandorf

Doppelte Buchführung sorgt in der Wirtschaft im Idealfall für Übersicht der Geschäftsabläufe. Zwei parallele Wartelisten für die erweiterte Mittagsbetreuung an der Gerhardingerschule sorgten für einen zunächst nicht bekannten Mangel, den die Stadt nun weitgehend beseitigt.

Wie Thomas Weiß von der Verwaltung dem Stadtrat am Montag erläuterte, waren auf der Liste der Eltern-Kind-Initiative (EKI) 26 Kinder verzeichnet, die im kommenden Schuljahr einen Platz brauchen. Dazu kommen zwölf Erstklässler, die auf der EKI-Liste fehlten. Die erst seit kurzem angebotene, verlängerte Mittagsbetreuung bis 16 Uhr inklusive Essen hat sich wohl schnell als attraktiv herumgesprochen. "Angebot schafft hier offenbar die größere Nachfrage", sagte Weiß.In Gesprächen mit der EKI und der Schulleitung - die laut Weiß sehr konstruktiv verliefen - wurde eine Lösung für gesucht. Die Räumlichkeiten waren die Problem. Künftig wird die Lernwerkstatt ab 13 Uhr für ältere Schüler als Aufenthaltsraum offenstehen,außerdem wird kann ein weiteres Klassenzimmer für die Hausaufgabenbetreuung genutzt werden. Ferner wurde mit der Schulleitung vereinbart, dass auch die Pausenhalle als Speisesaal genutzt werden kann. So kann die statt zusätzlich 24 Plätze - insgesamt dann 60 - für die Mittagsbetreuung anbieten. Die komplette Nachfrage kann damit nicht gedeckt werden. Das war auch der Grund für eine Kritik Franz Schindlers (SPD) in der Haushaltsdebatte (wir berichteten), der gefordert hatte, den Abriss des alten Krankenhauses gegenüber der Schule und den Ersatzbau, der für das beschlossene, offene Ganztagsschulangebot genutzt werden soll, zu forcieren.Mehr als die jetzt vorgesehenen 60 Betreuungsplätze seien nicht möglich, so Weiß. Es fehle schlicht der Platz. Um die Räume für die Mittagsbetreuung nutzbar zu machen, sind kleinere Anschaffungen und Baumaßnahmen wie Dämmplatten und eine Brandschutztüre notwendig. Sie kosten nach ersten Schätzungen rund 20 000 Euro. Die zu kaufenden Stühle, Tische und auch ein Ausgabethresen für das Essen können dann auch an der Ganztagsschule genutzt werden. Der Stadtrat billigte das Vorgehen einhellig.