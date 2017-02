Politik Schwandorf

22.02.2017

Das Schmidt-Bräu-Gelände bleibt ein Dauerthema. Der Stadtrat hatte es im Juli abgelehnt, einen Bebauungsplan aufzustellen. Nun sprach sich der Planungs- und Umweltausschuss, der am Dienstag tagte, mehrheitlich für einen Grundsatzbeschluss aus.

"Nur heiße Luft"

"Enormer Frequenzbringer"

Die Idee für eine gemischte Nutzung auf dem Schmidt-Bräu-Gelände mit öffentlichen Nutzungen und Wohnungen wurde gebilligt.

Die Verwaltung wird beauftragt, ein Grobkonzept zu entwickeln und Fördermöglichkeiten in Erfahrung zu bringen.

Die Verwaltung wird beauftragt, einen Optionsvertrag für den Kauf des Grundstücks vorzubereiten.

Die Verwaltung beauftragt ein Modernisierungsgutachten für die Umnutzung des alten Mälzereigebäudes.

Die Verwaltung holt Angebote für die Gutachten ein.

Da hätten wir uns die Sitzung im Dezember sparen können. Kurt Mieschala (UW) übt Kritik an der Sitzungsunterlage

Vorausgegangen war dem Beschluss eine Besprechung im Dezember. Stadtverwaltung und Architekt Prof. Johann Peter Scheck stellten den Fraktionen eine gemischte Nutzung auf dem Gelände vor. Die Idee: Es könnten sowohl Wohnungen entstehen und im Mälzereigebäude eine öffentliche Einrichtung untergebracht werden. Es wird an die Stadtbibliothek gedacht. Für ein detailliertes Konzept seien nun vorbereitende Gutachten notwendig.Andreas Wopperer (CSU) übte in der Sitzung Kritik an Professor Scheck, der einst "wortreiche und vollmundige Versprechen" gegeben hatte. Indes: "Es war nur heiße Luft." Wopperer sprach sich aber dafür aus, dass auf dem "doch sehr attraktiven Grundstück" etwas voran geht. Es stelle sich aber die Frage, wie die ganze Sache haushaltstechnisch abgewickelt werde. Außerdem müsse hieb- und stichfest klar sein, was auf dem Spitalplatz passiert. Oberbürgermeister Andreas Feller erklärte, dass er wegen dieses Themas jeden Tag einen Brief vom Ministerium erwarte.Manfred Schüller (SPD) drängte darauf, die Maßnahme schnell umzusetzen: "Wir sollten in die Pötte kommen." Eine gemischte Nutzung des Schmidt-Bräu-Geländes würde Leben in die Stadt bringen, was notwendig sei. Mit der Idee, die Bibliothek in das Mälzereigebäude unterzubringen, könnte sich Schüller grundsätzlich anfreunden. Das müsste man aber abwägen. Noch seien die Unterlagen zu dünn.Ein Punkt, den vor allem Kurt Mieschala (UW) kritisierte: "Ich bin von der Sitzungsunterlage enttäuscht." Weder Anfahrtssituation, Fördermöglichkeiten noch wie viele Nutzer die Bibliothek habe, sei eingearbeiteten. "Da hätten wir uns die Sitzung im Dezember sparen können." OB Feller entgegnete, dass es sich um einen Startschuss in die Thematik und Problematik handle. Mieschala lehnte es dennoch ab, "Geld auszugeben und nicht zu wissen, was rauskommt". Lieber solle man etwas am Beer-Areal machen.Ferdi Eraslan (FW) hielt sich kurz: "Wir werden den Vorschlag nicht unterstützen, weil wir nicht wissen, wie viel es kostet. Außerdem wollen wir, dass die Stadtbibliothek da bleibt, wo sie ist."Marion Juniec-Möller (Grüne) hakte nach, ob eine öffentliche Nutzung zwingend erforderlich sei. Amtsleiterin Sabine Pollinger erklärte, dass grundsätzlich eine reine Wohnbebauung möglich sei. Die beste Lösung sei es jedoch eine gemischte Nutzung: "Die Bibliothek ist ein enormer Frequenzbringer." Juniec-Möller stimmte zwar zu, die Gutachten in Auftrag zu geben, sprach sich aber gegen die Billigung der Idee einer gemischten Nutzung aus. Letztlich fassten die Ausschuss-Mitglieder mehrheitlich - mit den Gegenstimmen von Mischala, Eraslan und teilweise Juniec-Möller - den Grundsatzbeschluss, der folgende Punkte umfasst: