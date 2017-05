Politik Schwandorf

09.05.2017

326

0 09.05.2017326

Schwandorf. (ch) Ein Drei-Sterne-Hotel, dazu ein großes Kinocenter mit fünf Sälen und zwei Restaurants: Die Vorhaben für das Grundstück westlich der Straße "Am Brunnfeld" und nördlich des Globus-Parkplatzes hält der Planungsausschuss des Stadtrates am Dienstag für so begrüßenswert, dass sich CSU-Sprecher Andreas Wopperer zu einem "toll, toll, toll" hinreißen ließ und so seiner Hoffnung Ausdruck verlieh, dass die Vorhaben "auch realisiert werden". Einstimmig fasste das Gremium den Grundsatzbeschluss, die Vorhaben planerisch zu ermöglichen. Die Investoren - mit Namen hält die Stadt bislang noch hinter dem Berg - sollen nun einen vorhabenbezogenen Bebauungsplan erarbeiten. Manfred Schüller (SPD) erinnerte daran, dass es nicht der erste Anlauf ist, auf der Fläche Hotel, Kino und weitere Freizeitangebote anzusiedeln: Schon 2006 beschäftigte sich der Rat mit entsprechenden Anfragen, auch zu einer Bowlingbahn, die dann nicht zum tragen kamen. Darüber, dass sich das Gelände dafür eignen würde, bestand Einigkeit. Die Stadt hat nun mit dem Eigentümer der Grundstücke einen Optionsvertrag geschlossen, der eine Nutzung im Wege der Erbpacht ermöglicht.