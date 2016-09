Politik Schwandorf

Schwandorf. (ch) Die Hähnchenmastanlage auf dem Kapflhof ist abgelehnt. Mit klarem Ergebnis von 73,3 Prozent befürworteten die Schwandorfer einen Bürgerentscheid, der das Projekt verhindern sollte. Knapp wurde es wegen des Quorums: 4611 Stimmen brauchten die Befürworter, 4630 entfielen auf "Ja", also 19 mehr als notwendig.



Die Auszählung dauerte relativ lange, erst gegen 19.40 Uhr konnte Wahlleiter Rechtsrat Andreas Vockrodt das vorläufige Ergebnis bekannt geben. Von den 23054 stimmberechtigten Schwandorfern gaben 6328 ihre Stimme ab. Gültig waren 6319 Stimmen, die Wahlbeteiligung lag bei 27,4 Prozent.73,3 Prozent (4630 Stimmen) stimmten mit "Ja", also für die Ablehnung der Mastanlage. Mit "Nein" stimmten 26,7 Prozent (1689 Abstimmende). Nur im Wahllokal im Stadtteil Neukirchen - nahe am geplanten Standort - waren mit 59,6 Prozent die "Nein"-Stimmen in der Mehrheit.