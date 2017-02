Harte Nuss für Jobcenter

Politik Schwandorf

21.02.2017

21.02.2017

Einen verhärteten Bestand an Langzeitbeziehern von Leistungen abbauen und Kriegsflüchtlinge integrieren: Vor diesen großen Herausforderungen steht das Jobcenter in diesem Jahr.

Zahlen aus der Jobcenter-Bilanz 2016 Summe der passiven Leistungen: 10,52 Millionen Euro (9,25 Millionen, in Klammern jeweils die Vergleichszahlen aus dem Vorjahr).



Kosten der Unterkunft: 7,23 Millionen Euro (7,03 Millionen).



Integrationen: 856 (1006).



Bedarfsgemeinschaften: 2178 (1957).



Leistungsberechtigte insgesamt: 4181 (3677).



Arbeitslose: 1225 (1200).



Jugendliche Arbeitslose: 110 (99).



Zugeteiltes Gesamtbudget: 5,14 Millionen Euro (3,85 Millionen).



Umfang des aufgedeckten Leistungsmissbrauchs: 200 000 Euro (75 000). (am)

Günther Pronath, der stellvertretende Geschäftsführer des Jobcenters im Landkreis Schwandorf, kam am Montag in die Kreistagssitzung und legte Zahlen aus dem Jahr 2016 (grüner Kasten) vor. Er berichtete zudem, dass sich die Eintritte in Fördermaßnahmen auf 1000 und somit ein Drittel in Relation zu 2015 steigerten. Von den 2800 registrierten, erwerbsfähigen Leistungsberechtigten waren über 730 geflüchtete Personen. Von den 2178 Hartz-IV-Bedarfsgemeinschaften bildeten Flüchtlingsfamilien 580.Für heuer stehen dem Jobcenter mehr Mittel zur Verfügung. Es bekommt rund 6,14 Millionen Euro (plus etwa 20 Prozent) zugewiesen. Zusätzlich erhält es 500 000 Euro aus einem Sonderprogramm, das Langzeitarbeitslosen dienen soll. Dabei will das Jobcenter sein Hauptaugenmerk auf Alleinstehende, Alleinerziehende und Ältere ab 50 Jahren legen. Auf Nachfrage von Kreisrat Alfred Damm (ÖDP) ließ Pronath wissen, dass man mit dem verhärteten Bestand offensiv umgehe: Es gebe im Jobcenter einen eigens dafür abgestellten Mitarbeiter, man coache die Betroffenen und wende sich auch direkt an Betriebe.Am Fall eines Afghanen sprach stellvertretender Landrat Arnold Kimmerl (ÖDP) einen Widerspruch an, den er sieht: Die Wirtschaft verlange Nachwuchskräfte, und der Staat schiebe Jugendliche ab. Da wünschte er sich manches Mal etwas mehr Sensibilität.Landrat Thomas Ebeling (CSU) stellte klar, dass das Jobcenter davon nicht tangiert sei. Abschiebungen betreffen die Ausländerbehörde am Landratsamt, die für den Gesetzesvollzug zuständig ist. Wenn es um Personen geht, die aufgrund ihrer Herkunft keine Bleibeperspektive haben, müsse man zwangsläufig abschieben. Er versicherte dennoch, dass da in Schwandorf mit Augenmaß vorgegangen werde. Wer eine Ausbildung absolviert habe, könne ohnehin danach noch bis zu zwei Jahre im Land bleiben.SPD-Sprecherin Evi Thanheiser entdeckte in der Bilanz eine unerfreuliche Zahl: einen Anstieg bei den jugendlichen Arbeitslosen. Günther Pronath erklärte, dass Flüchtlinge einen großen Anteil davon ausmachen.