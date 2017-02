Politik Schwandorf

03.02.2017

0

0 03.02.2017

Wer als Bürger der Großen Kreisstadt gute Vorschläge macht, darf künftig 100 000 Euro dafür verplanen. Ganz so einfach ist es zwar nicht. Aber der Bürgerhaushalt, den der Hauptausschuss beschlossen hat, soll die Verwirklichung guter Bürgervorschläge ermöglichen.

Die CSU hatte den Antrag gestellt, ein solches Instrument zu schaffen - und Sprecher Andreas Wopperer rannte damit offene Türen ein, wie die Zustimmung aus dem Gremium zeigte. Die SPD hatte ähnliches im Wahlprogramm, entsprechend stimmte Bürgermeisterin Ulrike Roidl zu. FW-Sprecher Dieter Jäger meinte: "Endlich mal eine gute Idee der CSU". Das Budget, das laut Wopperer "Bürger mit ihren Vorschlägen füllen" sollen, könne die Stadt voran- und gute Ideen an den Tag bringen. "Die Online-Dauermotzer wird das nicht beeinflussen, das ist mir klar", sagte der CSU-Fraktionsvorsitzende. Debattiert wurde kurz über das Prozedere -schließlich soll das Projekt schon in diesem Jahr getestet werden. "Das wird die Verwaltung in Anspruch nehmen," sagte Kurt Mieschala (UW), der als einziger gegen den Empfehlungs-Beschluss an den Stadtrat stimmte. Oberbürgermeister Andreas Feller (CSU) versicherte, das Verfahren werde so einfach wie möglich gehalten. Und: Die Vorhaben sollen wirklich neu sein, "ein echter Mehrwert für die Bürger."Die "Aufstellung" eines Bürgerhaushalts ist in fünf Stufen gegliedert. Zunächst werden die Vorschläge gesammelt, dazu werden Aufrufe veröffentlicht und Formblätter an die Haushalte versendet. 5000 Euro hat die Verwaltung dafür angesetzt. Eine eigene Internetseite für die Vorschläge soll es vorerst nicht geben, sie wäre laut Verwaltung zu teuer.Die Fachstellen im Rathaus werten die Vorschläge aus und prüfen die Umsetzbarkeit. Im nächsten Schritt sollen die geprüften Vorschläge veröffentlicht werden, damit die Bürger darüber abstimmen können. Diese Umfrageergebnisse werden veröffentlicht, die Favoriten dann dem Hauptausschuss vorgelegt. Der soll dann die favorisierten Vorschläge beschließen, die mit dem Budget von 100 000 Euro finanziert werden.Der Bürgerhaushalt soll noch in diesem Jahr getestet werden, ein durchaus strammer Zeitplan. Die Abwicklung sollen Hauptamt und Stadtplanung übernehmen, künftig dann die Wirtschaftsförderung und der Citymanager im Rathaus.Das Instrument des Bürgerhaushalts wird in einigen Kommunen genutzt, manche haben das Projekt aber auch wieder aufgegeben. In Unterschleißheim wurden beispielsweise Vorschläge für die Gestaltung von Schulgärten oder Spielplätzen unterbreitet. Angeregt wird dort auch, dass die Stadt ein Lastenfahrrad zum Verleih anschaffen soll. Mehr zum Thema Bürgerhaushalt gibt es auf einer Internetseite der Bundeszentrale für politische Bildung oder auf dem Portal der Stadt Unterschleißheim.___Weitere Informationen: