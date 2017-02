Politik Schwandorf

02.02.2017

7

0 02.02.2017

Die Lindenschule wird saniert: Die vierte Jahrgangsstufe wird deshalb in die Mittelschule Dachelhofen ausgelagert. Der Umzug des Horts löst eine Rochade aus, die der Hauptausschuss am Mittwoch eher zähneknirschend billigte.

Bustransport geregelt

Containerlösung

Während der Sanierung der Lindenschule, die drei Jahre dauern soll, fehlen dauerhaft Klassenzimmer. Schulamt, Schulleitungen und Stadtverwaltung hätten sich an einen Tisch gesetzt und diskutiert, wie die Raumnot zu lösen sei, erläuterte der Sachgebietsleiter Liegenschaften, Thomas Weiß, dem Hauptausschuss. Ergebnis: Die vierte Jahrgangsstufe mit derzeit drei Klassen kann ab dem kommenden Schuljahr in der Mittelschule Dachelhofen untergebracht werden. Das habe auch den Vorteil, dass die Klassengemeinschaften bleiben. Ein Teil der Kinder werde anschließend ohnehin die Mittelschule besuchen, so Weiß.Der Bustransport aus dem Lindenviertel ist geregelt. Ausdrücklich hob Weiß die Anstrengungen von Mittelschul-Rektor Michael Winter heraus, der die Raumnutzung in Dachelhofen umorganisiert und so den Umzug erst möglich gemacht habe. Die Schüler werden von den Lehrern der Lindenschule unterrichtet. Der Ausschuss empfahl das Vorgehen einstimmig dem Stadtrat.Weniger einfach ist die "Umsiedlung" des Schülerhorts der AWO, der ebenfalls an der Lindenschule untergebracht ist. Weiß wollte dem Ausschuss zwei Alternativen vorstellen: Den Umzug des Horts für ein Jahr in die Schule Dachelhofen samt einer Nutzung des Pfarrheims. Organisatorisch wäre das nicht einfach geworden, auch bauliche Veränderungen am Pfarrheim wären nötig gewesen. Groß darüber nachzudenken brauchte der Ausschuss aber nicht: Nachdem zunächst eine mündliche Zusage von Pfarrer Eugen Thumann vorgelegen habe, habe er am Mittwochvormittag nun abgesagt, sagte Weiß. Grund: Eigenbedarf. Die Nutzung des Pfarrheims durch den Hort für ein Jahr sei eine zu große Einschränkung des Pfarreilebens. CSU-Sprecher Andreas Wopperer musste da durchatmen: "Nachmittags ab halb zwei unter der Woche?""Das müssen wir hinnehmen", entgegnete Oberbürgermeister Andreas Feller. Bürgermeisterin Ulrike Roidl (SPD) verwies darauf, dass der Umzug des Horts an Schule und Pfarrheim auch einen großen Aufwand bedeutet hätte, womöglich mehr als die 17 000 Euro, die für den zweiten Fluchtweg kalkuliert waren.Nun wird es bedeutend teurer. Eine Rochade steht an. Der Hort soll ins Piusheim an der Herbststraße umziehen, für drei Jahre. Dort aber ist momentan die Notgruppe des Johanniter-Kindergartens beherbergt, die später im "Haus für Kinder" bei der Oberpfalzhalle untergebracht wird. Das wird aber frühestens in einem Jahr fertig. Wohin also mit der Gruppe? Die Verwaltung ging auf Herbergssuche. Ohne Erfolg. Das Pfarramt St. Paul lehnte ab, ebenso St. Jakob: Kein Platz. Was bleibt, ist eine Container-Lösung. Die wird bis zu 120 000 Euro kosten. Die Johanniter seien einverstanden, die Stadt muss sich um Genehmigungen und Infrastruktur kümmern.Die Container sollen in unmittelbarer Nähe zu einem Kindergarten aufgestellt werden, um die Außenanlage mit benutzen zu können. Infrage kämen St. Wolfgang im Egelseegebiet oder St. Anna in Krondorf. Stadtrat Dieter Jäger (FW) brachte auch das Sportgelände der FT Eintracht ins Spiel, Kurt Mieschala (UW) fragte nach, ob auch private Eigentümer angefragt wurden, bei denen der Kindergarten untergebracht werden könne. Das sei nicht so einfach, meinten Weiß und OB Feller übereinstimmend. Die Kindergartenaufsicht müsse eine Betriebserlaubnis erteilen, und die gibt es nur, wenn die Voraussetzungen stimmen. Mit einer leeren Halle ist es da nicht getan. Der Ausschuss empfahl die Containerlösung dem Stadtrat zum Beschluss. Die endgültige Entscheidung wird in der Sitzung am Montag fallen.Dann muss es schnell gehen, denn der Hort bietet im August eine Ferienbetreuung an. Bis zu diesem Zeitpunkt sollten die Johanniter umgezogen sein. Das könne die Verwaltung nicht in jedem Fall sicherstellen, heißt es in der Sitzungsvorlage. Grund: Die Stadt hat noch keinen genehmigten Haushalt. Neue Investitionen, wie für die Container notwendig, können erst dann in Angriff genommen werden. Bis das Zahlenwerk gebilligt ist, könnte es Ende Mai werden.