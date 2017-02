Politik Schwandorf

03.02.2017

2

0 03.02.2017

Der Umbau der Friedrich-Ebert-Straße und die damit verbundenen Veränderungen in der Innenstadt sollen möglichst bald in Angriff genommen werden. Ein Arbeitskreis aus Bürgern soll dazu Ideen mit einbringen.

Wichtig ist es, dass hier unterschiedliche Nutzergruppen und Interessengruppen vertreten sind. Stadtplanerin Sabine Pollinger

Stadtplanerin Sabine Pollinger freue sich, dass sich nach dem ersten Presseaufruf bereits interessierte Bürger, Immobilieneigentümer und Geschäftsleute zur Mitgestaltung der Friedrich-Ebert-Straße bereit erklärt haben. Das teilte das Rathaus mit. Zum Hintergrund: Die wesentlichen Planungsziele für dieses Filetstück der Schwandorfer Innenstadt sollen im ersten Halbjahr von dem Arbeitskreis erarbeitet und dem Stadtrat zur Entscheidung vorgelegt werden.Wer sich bei der Umgestaltung der Friedrich-Ebert-Straße einbringen möchte, hat bis zum 15. Februar noch die Möglichkeit, sich für den Arbeitskreis Bürgerbeteiligung zu bewerben. (Telefon 09431/ 45-237, oder per Mail an die Adresse pollinger. sabine@schwandorf.de). Über die Teilnahme wird dann per Losverfahren entschieden.Das Arbeitsgremium mit rund 20 bis 25 Personen soll sich in Zusammenarbeit mit den Stadtumbaumanagern der Stadt Schwandorf, Dr. Stefan Leuninger und Annegret Michler vom gleichnamigen Büro, sowie Fraktionsvertretern aus dem Stadtrat mit den Perspektiven der Friedrich-Ebert-Straße beschäftigen. Geplant sind derzeit drei Sitzungen im März und April."Wichtig ist es, dass hier unterschiedliche Nutzergruppen und Interessengruppen vertreten sind", betonen Sabine Pollinger und Dr. Stefan Leuninger. Anwohner, Händler, Gastronomen, Hausbesitzer und Bürger der Stadt sind aufgerufen sich mit ihren Ideen und Vorstellungen zu beteiligen.