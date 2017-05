Politik Schwandorf

16.05.2017

Der Vorschlagskorridor für den Abschnitt des Süd-Ost-Links zwischen Pfreimd und dem Kernkraftwerk Isar bei Landshut liegt auf dem Tisch. Die mögliche Trasse für das Gleichstrom-Erdkabel führt weiträumig im Westen an der Kreisstadt vorbei.

Das ist den Unterlagen zu entnehmen, die die Bundesnetzagentur im Internet veröffentlicht hat. Demnach haben die Netzbetreiber "Tennet" und "50Hertz" nun auch für diesen Abschnitt der Gleichstrompassage den Antrag auf Bundesfachplanung gestellt.Der Termin für die öffentliche Antragskonferenz steht ebenfalls. Sie findet am 27. und 28. Juni (Beginn jeweils 9 Uhr) in Regensburg in der Donauarena statt. Jeder kann teilnehmen, eine Anmeldung auf der Seite der Netzagentur ist notwendig. Auf der Seite lassen sich auch die Unterlagen herunterladen. Allerdings ist ein schneller Netzanschluss ratsam, die Downloads sind bis zu knapp 500 MB groß. Sie enthalten Karten und Beschreibungen der Trassen.In der Beschreibung des Vorschlagstrassenkorridors (VTK) für den Bereich Schwandorf heißt es: "Schwarzenfeld wird auf der westlichen Seite umfahren. Der VTK verläuft weiter in südlicher Richtung durch den Kreither Forst nach Kreith. Nördlich von Kreith knickt er westlich ab und quert die B 85. Bei der Ortschaft Arling schwenkt der VTK wieder nach Süden ein und passiert Haselbach auf dessen östlicher und Irlbach auf dessen westlicher Seite. Der VTK verläuft weiter zwischen den Ortschaften Grain, Sitzenhof, Hartenricht und Gögglbach. Somit wird Schwandorf großräumig auf dessen westlicher Seite umgangen."Die weitere Trase wird wie folgt beschrieben: "Weiter verläuft der VTK nach Wiefelsdorf, Bubach an der Naab. Hier knickt der VTK in östliche Richtung ab und quert die Naab. Er führt weiter nach Loisnitz und quert dort die BAB 93. Ab Wiefelsdorf bestehen Bündelungsoptionen mit mehreren 380-kV- und 110-kV-Freileitungen und Gashochdruckleitungen (OGE) für die folgenden etwa 32 Kilometer." Der Korridor führt dann weiter auf Gebiet der Stadt Nittenau nach Reuting, verläuft nördlich von Brunn und Fischbach in östlicher Richtung und knickt bei Kaspeltshub nach Süden ab. Westlich von Nittenau erfolgt die Querung des Regen.Die Trassenführung ist für die Kreisstadt im Hinblick auf den Ersatzneubau für den Ostbayernring interessant. Der Stadtrat hat gefordert, die Leitungen als Erdkabel zu bündeln. Netzbetreiber Tennet hatte für den Ostbayernring die Trasse entlang der Naab durch die Flutmulde in Ettmannsdorf favorisiert. Der Stadtrat wollte davon nichts wissen und forderte, die Bündelung mit dem Süd-Ost-Link zu prüfen.___Weitere Informationen: