Politik Schwandorf

20.01.2017

3

0 20.01.2017

Roding/Schwandorf. Der Wiedereinzug ins Bundesparlament steht für die Liberalen an erster Stelle. Der Landesschatzmeister der FDP, Ulrich Lechte, formulierte dieses Ziel bei der Delegiertenversammlung für den Wahlkreis Cham-Schwandorf in Roding (Landkreis Cham). Bei der Zusammenkunft stellten die Liberalen die Weichen für den Bundestagswahlkampf. Sie nominierten Ines Tegtmeier aus Roding als Direktkandidatin für den Stimmkreis.

Kreisvorsitzender Josef Fries (Cham) sieht seine Partei im Aufwind und bezeichnet den aktuellen Wahlkampf als spannend. Grundsätzlich spüre man, dass die Liberalen im Parlament fehlten und es wünschenswert wäre, wenn sie dort wieder vertreten seien. "Immer wieder werden wir von den Bürgern darauf angesprochen."Der Kreisvorsitzende und der Landesschatzmeister betonten auch, dass sich die Liberalen nicht nur mit Themen auf Bundes- und Landesebene beschäftigen, sondern künftig vor Ort wieder präsenter sein wollen. Beide gratulierten Ines Tegtmeier zur Wahl. Die Diplom-Chemikerin stammt aus Thüringen und lebt mit ihrem 17-jährigen Sohn seit dem Jahr 2000 in Roding. Die 46-jährige ist als technische Angestellte an der Universität Regensburg beschäftigt. Mitglied der FDP ist sie seit 2016. "Ich möchte etwas verändern", betont sie hinsichtlich ihrer Ziele. Denn viele Menschen seien mit der politischen Situation nicht mehr zufrieden. "Die Politik dreht sich im Kreis und überwiegend nur um sich selbst - und nicht um den Bürger." In den Debatten gehe es vornehmlich um Bedürftige - die natürlich jede Unterstützung bekommen sollen - und Superreiche. "Aber es gibt auch Millionen von Menschen dazwischen - der sogenannte Mittelstand - die Sorge haben, was aus ihrem Leben werden soll." Vor allem in den Bereichen Sicherheit und Bildung mache der Staat zu wenig.Eine Veränderung müsse es auch im Umgang mit der Flüchtlingskrise geben. Die FDP-Kandidatin schlägt vor, das Einwanderungsgesetz abzuändern. Kritik übt die 46-Jährige an der öffentlichen Verkehrsanbindung und fordert den beständigen Ausbau von Kindertagesstätten.Bei der Versammlung wurden Josef Fries und Alfred Stuiber in den Kreiswahlausschuss bestellt. Delegierte für die Landesvertreterversammlung zur Bundeswahl sind: Alexander Merta, Ines Tegtmeier, Alfred Stuiber, Bernhard Ströbel, Josef Fries und Margarete Wucherer.