Politik Schwandorf

02.02.2017

10

0 02.02.201710

Bis auf Alfred Damm (ÖDP) war sich der Hauptausschuss am Dienstag grundsätzlich einig: Die Kindergartenbeiträge sollen steigen, um das jährliche Betriebskostendefizit von derzeit knapp 130 000 Euro etwas zu vermindern. Nur: Wie viel Erhöhung darf's denn sein? Damms Vorschlag, komplett darauf zu verzichten, erhielt nur eine Stimme: Seine eigene.

Die Verwaltung hatte eine gestaffelte Erhöhung nach Betreuungszeiten für die derzeit 592 Kinder vorgeschlagen. Für eine Buchungszeit von drei bis vier Stunden wären dann 65 Euro - 10 Euro mehr als jetzt - fällig gewesen, für über neun Stunden 107 Euro (bisher 91 Euro). Die Erhöhung begründete Sachgebietsleiter Thomas Weiß mit gestiegenen Personal- und Sachkosten. Die letzte Erhöhung liegt fünf Jahre zurück. Um künftig so große Sprünge zu verhindern, schlug die Verwaltung einen "Nachhaltigkeitsfaktor" vor. Pro Jahr sollten die Beiträge um 2 Euro steigen. Das diene auch der Gerechtigkeit, weil andernfalls ganze Jahrgänge von Erhöhungen verschont bleiben könnten. Die Erhöhung würde auch den kirchlichen und privaten Trägern vorgeschlagen, die sich im Vorfeld damit einverstanden zeigten. Die Stadt trägt 80 Prozent des Betriebskostendefizits, die Träger müssen 20 Prozent übernehmen.Andreas Wopperer signalisierte für die CSU Zustimmung. Er merkte an, dass trotz der Erhöhung noch ein Defizit bei der Stadt bleibe. Allerdings: Dritte Bürgermeisterin Martina Englhardt-Kopf trug das nicht mit. Also: Vier Stimmen (drei CSU plus OB) dafür, sieben dagegen.Für die SPD schlug Zweite Bürgermeisterin Ulrike Roidl eine geringere Erhöhung vor: Jeweils 5 Euro weniger, als von der Verwaltung vorgelegt. Der "Nachhaltigkeitsfaktor" solle nur alle zwei Jahre erhoben werden. Dem schlossen sich Dieter Jäger (FW) und Englhardt-Kopf an. Die Folge: fünf Stimmen dafür, keine Mehrheit. Der Ausschuss blieb ohne Empfehlung an den Stadtrat, der am Montag darüber beschließen soll. (Angemerkt)