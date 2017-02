Kraftpaket für den Landkreis

Politik Schwandorf

20.02.2017

22

0 20.02.201722

Die höchsten Investitionen aller Zeiten, ein fortgesetzter Schuldenabbau und zum dritten Mal in Folge eine Senkung der Kreisumlage: Der Landkreis schwimmt finanziell auf einer Erfolgswelle. Das beweisen die neuen Haushaltsdaten, die der Kämmerer am Montag dem Kreistag präsentierte.

Kommunen geht es gut

44 Prozent Kreisumlage

Reaktionen Den 2016 erzielten Überschuss wertete die SPD als Indiz dafür, dass der Landkreis bei der Festsetzung der Kreisumlage schon noch über Spielraum verfügt. "Ein Schonen der Kommunen sieht anders aus", meinte Fraktionssprecherin Evi Thanheiser und gab zu bedenken, dass die nunmehr geplante Reduzierung des Hebesatzes um einen Prozentpunkt dennoch für 18 Kommunen bedeutet, dass sie heuer mehr zahlen müssen als im Vorjahr. Eine Senkung auf 44 Prozent reiche daher nicht aus.



Für die CSU sprach Alexander Flierl von einem verantwortungsvollen Umgang mit den Umlagezahlen. Es sei durchaus angebracht, einen Puffer für Zeiten zu erzeugen, in denen es wirtschaftlich nicht so gut geht. FWG-Fraktionsvorsitzender Jürgen Neuber sah den Landkreis auf dem richtigen Weg. Er schaffe einen sauberen Ausgleich mit seinen Kommunen.



In Richtung SPD merkte Landrat Thomas Ebeling (CSU) an, dass der Kreis fast 900 000 Euro mehr als Umlage an den Bezirk zu überweisen hat. Bei einem zu erwartenden Plus an Kreisumlage in Höhe von 660 000 Euro zahle der Landkreis unter dem Strich also ungefähr 200 000 Euro drauf. Von einem Auffüllen der eigenen Rücklage zu sprechen - wie von der SPD geschehen - , sei unzutreffend: Denn der Kreis entnehme daraus heuer rund 1,6 Millionen Euro. (am)

Kreisumlage: Auf und ab Der vorgeschlagene Kreisumlage-Hebesatz von 44 Prozent führt unter dem Strich dazu, dass 18 kreisangehörige Städte und Gemeinden heuer im Vergleich zu 2016 mehr zahlen müssen. 15 Kommunen brauchen weniger abzuführen. Die Euro-Beträge im Einzelnen:



Mehrzahler



Burglengenfeld + 919 412 Neunburg vorm Wald + 739 161 Bruck + 343 310 Schwandorf + 285 419 Wernberg-Köblitz + 179 568 Teunz + 163 977 Nabburg + 153 132 Pfreimd + 152 696 Stulln + 119 617 Bodenwöhr + 75 431 Schmidgaden + 28 520 Thanstein + 28 374 Schwarzach + 28 158 Neukirchen-Balbini + 17 193 Steinberg am See +15 979 Nittenau + 6069 Dieterskirchen + 5693 Niedermurach + 4526



Wenigerzahler



Maxhütte-Haidhof - 1 616 833 Wackersdorf - 364 131 Fensterbach - 105 035 Oberviechtach - 102 247 Teublitz - 98 286 Schönsee - 89 324 Stadlern - 81 152 Schwarzenfeld - 81 106 Winklarn - 17 604 Schwarzhofen - 11 924 Gleiritsch - 11 904 Altendorf - 11 686 Trausnitz - 11 486 Weiding - 3710 Guteneck - 495



Die höchsten Anteile an der Kreisumlage bestreiten Schwandorf (19,2 Prozent), Wackersdorf (9,1), Burglengenfeld (8,3), Neunburg vorm Wald (7,6) und Maxhütte-Haidhof (6,0).

Auf dem Weg zum Haushalt

Michael Neckermann nahm es vorweg: Die stabile gesamtwirtschaftliche Lage macht es möglich, dass der Landkreis gleich mehrere Ziele gleichzeitig verwirklicht. "Wir könnten jetzt schon gleich nach Hause gehen, wenn da nicht noch die Frage nach der richtigen Ansetzung der Kreisumlage wäre", meinte der Kreiskämmerer. Deswegen nahm er sich die Zeit, viele maßgebliche Details zu beleuchten."Die Steuereinnahmen von Bund und Ländern sprudeln, und sie füllen auch die Kassen unserer Landkreisgemeinden", betonte er, dass diese Rallye 2016 weiter ging: Die Gewerbesteuer-Isteinnahmen stiegen nochmals kräftig um 8,5 Prozent auf den historischen Höchststand von über 75 Millionen Euro, und die Beteiligung der Kreiskommunen an der Einkommensteuer erhöhte sich um 5,2 Prozent auf über 73 Millionen. Sie trugen zu einer weiteren positiven Entwicklung der Umlagekraft der Städte und Gemeinden bei.Der Schwerpunkt des Etats liege heuer erneut im Bereich "Soziales und Jugend" mit einem Aufwand von über 39 Millionen Euro. Der Zuschussbedarf für die 21 Schulen, deren Sachaufwand der Kreis trägt, erhöht sich um 500 000 Euro. In ähnlichem Ausmaß muss der Kreis für die Jugend- und Sozialhilfe stärker in die Kasse greifen.Zusätzlich zu seiner Pflichterfüllung will der Landkreis wieder kräftig investieren. Der Kämmerer kann dafür über 12,3 Millionen Euro - 2,1 Millionen mehr als 2016 - zur Verfügung stellen. 8,4 Millionen dienen dem Hochbau, wovon 7,7 Millionen in die Schulen fließen. Die größten Einzelprojekte sind der Umbau des Beruflichen Schulzentrums in Schwandorf (3,2 Millionen) und die Modernisierung der Naabtal-Realschule in Nabburg (2,2). Und 3,9 Millionen sollen für die Verbesserung des Verkehrsnetzes verwendet werden. Mit Gesamtinvestitionen von 15,1 Millionen Euro - einschließlich Anschaffungen - lässt sich voraussichtlich eine neue Rekordmarke erreichen.Auf der Einnahmenseite verfügt der Kreis im wesentlichen nur über zwei Quellen: die Schlüsselzuweisungen des Staates, die um 1,6 auf 21 Millionen Euro und somit ebenfalls einen Rekordwert klettern, und die Kreisumlage, die von den 33 Kommunen zu berappen ist. Zum Haushaltsausgleich benötigt der Kämmerer von ihnen 64,6 Millionen. Sie sind mit einem Hebesatz von 44 Prozent zu erzielen. Die vorgeschlagene Senkung um einen Punkt bezeichnete Michael Neckermann als "faires Angebot". Damit komme es seit 2014 zur dritten Reduzierung in Folge. Insgesamt betrage sie seither 3,7 Punkte - wesentlich mehr als im Schnitt Bayerns und der Oberpfalz. Für mögliche Zeiten, in denen die Konjunktur lahmt, und mit Blick auf den geplanten Anbau ans Landratsamt im nächsten Jahr sei es durchaus angebracht, ein "kleines Finanzpolster" aufzubauen, das später den Kommunen wieder zugute käme. "Bei den Schulden treten wir weiterhin konsequent auf die Bremse", unterstrich der Kämmerer, dass keine Darlehensaufnahmen vorgesehen sind. Im Gegenteil: Der Schuldenabbau setze sich um 2,4 Millionen Euro fort. Mit 26,3 Millionen steht der Kreis am Jahresende dann noch in der Kreide. Am Planungshorizont bis 2020 läge er nur noch bei 19 Millionen Euro - 20 niedriger als beim Höchststand anno 2012. (Im Blickpunkt)Der Haushaltsentwurf des Landkreises kommt in den nächsten Wochen zur Beratung in die einzelnen Fachausschüsse. Nach der Behandlung des Gesamtpaketes im Kreisausschuss sieht der Fahrplan für Montag, 27. März, die Verabschiedung des Etats 2017 im Kreistag vor.