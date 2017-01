Politik Schwandorf

24.01.2017

(rhi) Obergrenze bei der Zuwanderung - ja oder nein? Wird es deshalb zum Bruch zwischen der CSU und der CDU kommen? Die Seniorenunion will wissen, wie ihre Partei den Streit mit der "Schwester" lösen will. Stimmkreisabgeordneter Alexander Flierl gibt sich gelassen.

"Denken Sie an die Maut", sagte der Landtagsabgeordnete bei der Kreisversammlung der CSU-Senioren am Montag in der Gaststätte "Ziegelhütte". Auch ihr habe die Bundeskanzlerin im Wahlkampf eine Absage erteilt. "Und jetzt kommt sie doch". Genau so werde es bei der Begrenzung der Zuwanderung sein, ist Alexander Flierl überzeugt. Er lässt keinen Zweifel: "Ohne die Vereinbarung für eine Obergrenze wird es mit der CSU keinen Koalitionsvertrag geben".Die Aushöhlung des Asylrechts sieht der CSU-Politiker damit nicht verbunden. Bei der Aufnahme der Flüchtlinge habe Bayern "eine Visitenkarte der Humanität" abgegeben. Aber: "Wir dürfen die Gesellschaft nicht überfordern". Der Kreisvorsitzende der Seniorenunion, Julius Schmatz, warnt davor, den Streit um die Flüchtlingspolitik hochzuspielen. Einige Mitglieder sehen das anders. Für Ernst Kuttner soll seine Partei durchaus herausstellen, "welche Unsummen Bayern für die Flüchtlinge ausgibt". Neun Milliarden Euro, verteilt auf vier Jahre. Das Geld fehle anderswo, etwa bei der Pflege und im Gesundheitswesen."Die CSU ist das Original, die anderen sind Plagiate". Für Alexander Flierl setze Bayern Maßstäbe bei der inneren Sicherheit, der Wirtschaftskraft, bei der Förderung des ländlichen Raumes und bei der Lebensqualität. Die Demokratie müsse wehrhaft bleiben, betonte der Landtagsabgeordnete. Bayern werde deshalb die Polizei aufstocken und darauf drängen, das Strafmaß für Wohnungseinbrecher zu verschärfen und die Überwachung Krimineller zu erleichtern. Denn: "Datenschutz darf nicht zum Täterschutz werden".Die CSU will Werte und Überzeugungen hochhalten. Bei der Bildung, in der Familienpolitik und in der eigenen Partei. Alexander Flierl ruft die Arbeitsgemeinschaften auf, in den Wahlkämpfen zusammenzustehen. Von der Schüler- bis zur Seniorenunion.