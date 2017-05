Politik Schwandorf

05.05.2017

Berlin/Schwandorf. Zu einer politischen Informationsfahrt nach Berlin hatte CSU-Bundestagsabgeordneter Karl Holmeier eine Reisegruppe aus den Landkreisen Cham und Schwandorf eingeladen. Die rund 50 Teilnehmer erwartete bei ihrem mehrtägigen Besuch in der Hauptstadt ein abwechslungsreiches Programm. Im Mittelpunkt stand der Besuch einer Plenarsitzung des Deutschen Bundestages. Danach hatten die Teilnehmer Gelegenheit mit Karl Holmeier im Reichstagsgebäude zu diskutieren, ehe ein Besuch der Reichstagskuppel möglich war. Auf dem Programm standen unter anderem auch eine Führung in der Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche, ein Besuch in der Bayerischen Landesvertretung, eine Stadtrundfahrt, eine Führung durch das neue Bundeskanzleramt sowie der Besuch des Schlosses Sanssouci in Potsdam.