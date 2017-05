Politik Schwandorf

01.05.2017

0 01.05.2017

Vertreter von Gewerkschaft, Kirche und Politik gingen am 1. Mai auf die Straße, um für mehr soziale Gerechtigkeit im Land zu demonstrieren. Bei der Kundgebung im Schwandorfer Stadtpark forderten die Redner gerechte Löhne und Renten und wirksame Mittel gegen die Altersarmut.

Nach dem Standkonzert der Blaskapelle Dachelhofen am Marktplatz zogen die Teilnehmer hinüber zum Stadtpark. Der Vorsitzende des DGB-Ortskartells, Thomas Hiltl, stellte fest: "Es geht nicht gerecht zu in Deutschland". Weder auf dem Arbeitsmarkt, noch bei den Löhnen, der Rente und der Krankenversicherung.Dieser Meinung ist auch der Kreisvorsitzende der Katholischen Arbeitnehmerbewegung (KAB), Franz Pointl. Er sieht in Lohndumping und Altersarmut eine "tickende Zeitbombe", die es zu entschärfen gelte. Arbeit 4.0 und eine damit verbundene "profitorientierte Wirtschaftsweise" dürften nicht zum Ausschluss von Arbeitnehmern führen. "Gute Arbeit bei fairem Lohn" erachtet Franz Pointl als "Grundrecht aller arbeitenden Menschen".Stellvertretender Landrat Joachim Hanisch stellte sich hinter die Forderungen der Gewerkschaft und ermunterte die Arbeitnehmer: "Es lohnt sich zu kämpfen". Er bezeichnete die Gewerkschaften als "soziales Gewissen der Gesellschaft" und forderte sie auf, "auch ein Zeichen gegen Rechts zu setzen". Oberbürgermeister Andreas Feller überbrachte die Grüße der Stadt."Wir sind viele, wir sind ein". Das Motto des 1. Mai griff die DGB-Nachwuchsorganisation mit Tobias Gruber , Marina Schwarzfischer, Kathrin Feigl und Jasmina Jobst auf. Für sie ist klar: "Gewerkschaft funktioniert nur gemeinsam mit solidarisch". Sie beteiligen sich an der Kampagne "Ausbildung besser machen", treten ein für einen Dialog der Generationen, fordern gleichen Lohn für gleiche Arbeit und sind für eine Stärkung der internationalen Bündnisse. Denn: "Wir leben alle auf einer Welt, und das funktioniert nur gemeinsam und solidarisch".Der Geschäftsführer der Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft, Harald Hammer (Regensburg), will die Rentenkampagne zum Wahlkampfthema machen. Er fordert eine Stabilisierung der Altersbezüge bei 48 Prozent. Die Bekämpfung des Missbrauchs bei der Leiharbeit und bei den Werksverträgen sei ein erster Schritt zu mehr Rentengerechtigkeit. Mit der Erhöhung der Löhne müsse ein zweiter folgen.Harald Hammer tritt für eine stärkere Tarifbindung und gegen Befristungen, Minijobs und ungleiche Entlohnung ein. Nur so könne man den Menschen die Ängste vor einem wirtschaftlichen Abstieg nehmen.