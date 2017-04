Politik Schwandorf

27.04.2017

7

0 27.04.2017

"Wir demonstrieren am 1. Mai für eine soziale, tolerante, demokratische und solidarische Gesellschaft in Deutschland und in Europa", heißt es im Aufruf des Deutschen Gewerkschaftsbundes zum Tag der Arbeit 2017. Aber nicht nur die Gewerkschaften, auch die Sozialdemokraten planen für diesen Tag (und den Vorabend) Veranstaltungen. Nachfolgend eine Übersicht, die sich auf den Landkreis bezieht.

Zu den ersten, die den Tag der Arbeit feiern, gehört der Ortsverband der Klardorfer SPD, dessen Maifeier mit Bundestagsabgeordneter Marianne Schieder als prominenter Rednerin über die Bühne geht. Die Vorabendkundgebung ist am Sonntag, 30. April, um 19.30 Uhr im Sportheim Klardorf.Der SPD-Ortsverein Pfreimd lädt am 1. Mai um 10 Uhr in der Landgraf-Ulrich-Halle zur Maikundgebung ein. Es spricht ebenfalls Marianne Schieder. Für das leibliche Wohl ist gesorgt. Es gibt Weißwürste, Brezen, Kaffee und Kuchen. Sepp Ficklscherer unterhält musikalisch.In Schwandorf beginnt die Maifeier der Gewerkschaften um 9.45 Uhr mit dem Abmarsch vom Marktplatz zum Stadtpark, wobei die Blaskapelle Dachelhofen für den Takt sorgt. Um 10 Uhr ist Kundgebung im Stadtpark, bei der Harald Hammer spricht. Er ist der Geschäftsführer EVG in Regensburg. Die EVG ist die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft. Bei Regen findet die Kundgebung in der Spitalkirche statt.In Maxhütte-Haidhof beginnt die Demonstration der Gewerkschaft um 9.15 Uhr mit einem Standkonzert der Jugendblaskapelle der Feuerwehr Leonberg auf dem Rathausplatz. Ab 10 Uhr ist dann die Kundgebung im Schützenhaus. Es spricht Franz-Peter Sichler vom IG BCE Landesbezirk Bayern (Industriegewerkschaft Bergbau, Chemie, Energie).