02.05.2017

"Wir stehen an der Seite der Gewerkschaften." Für Marianne Schieder ist diese Feststellung zum 1. Mai wichtig. Bei der traditionellen Kundgebung der Klardorfer SPD am Sonntag im TSV-Sportheim rückte die Bundestagsabgeordnete das Thema "Arbeit" in den Mittelpunkt.

Die SPD wolle vor allem "gute Arbeit, die den Menschen faire Bezahlung, verlässliche Rahmenbedingungen, Teilhabe, Selbstbestimmung und Anerkennung sichert". Und: "Der Wohlstand muss gerecht verteilt werden." Aus dem Armuts- und Reichtumsbericht von Bundesarbeitsministerin Andrea Nahles gehe hervor: "Die unteren 40 Prozent der Beschäftigten haben seit 1990 real weniger auf dem Gehaltszettel". Demgegenüber besitzen die vermögensstärksten zehn Prozent der Haushalte mehr als die Hälfte des gesamten Nettovermögens. Die SPD-Politikerin ist überzeugt: "Nur wenn die Gesellschaft beieinander bleibt, können wir alle weiter in Frieden und Wohlstand miteinander leben".Die SPD will das Arbeitslosengeld "Qualifikation" schaffen. Wer seinen Job verloren habe und innerhalb von drei Monaten keinen neuen finde, müsse nachqualifiziert werden. Und wichtig: "Diese Weiterbildung wird nicht mehr auf die Bezugsdauer des Arbeitslosengeldes I angerechnet, die Förderungszeit kommt vielmehr obendrauf". Wer wieder länger arbeiten wolle, dem möchten die Sozialdemokraten "ein Rückkehrrecht von Teilzeit auf Vollzeit" einräumen. Doch hier gehe die Union nicht mit, kritisierte Marianne Schieder. Ebenso wenig bei der Abschaffung der "sachgrundlosen Befristung von Arbeitsverträgen".Die SPD will Arbeitnehmer monatlich mit 300 Euro unterstützen, die weniger arbeiten und dafür mehr Zeit für die Familie aufbringen möchten. Auch bei der Mütterrente will die Partei nachbessern. Das Rentenniveau dürfe nicht unter 48 Prozent sinken. Marianne Schieder setzt sich für "gebührenfreie Bildung" ein, von der Kita bis zum Ausbildungsabschluss. Damit will sie das Armutsrisiko von Kindern aus prekären Familienverhältnissen mindern.Schieder fordert "ein Gesetz zur Begrenzung der Managergehälter". Doch das sei mit der Union nicht zu machen, so Schieder. Deshalb müsse das Ziel ihrer Partei sein, die stärkste Fraktion im Bundestag und den Kanzler zu stellen. Auf keinen Fall ins Parlament gehörten die "rechten Demagogen, die den Menschen nur etwas vorgaukeln und Hass schüren".